Weil am Rhein Fleischschmuggel beliebt

Von Siegfried Feuchter

Der starke Einkaufstourismus führt dazu, dass auch verstärkt geschmuggelt wird. Das bestätigen die Kontrollen der Schweizer Grenzwacht.

Weil am Rhein. Nicht nur auf die Autofahrer, die nach dem Einkauf in Weil am Rhein und Umgebung zurück in die Schweiz fahren, werfen die Grenzwächter ein besonderes Auge, sondern auch auf die Fahrgäste in der Straßenbahn auf der grenzüberschreitenden Tramlinie 8. Dies verdeutlicht Patrick Gantenbein, Informationsbeauftragter der Grenzwachtregion I in Basel, im Gespräch mit unserer Zeitung.

Schweizer Grenzwächter machen in unregelmäßigen Abständen Kontrollen auf der Tramlinie 8 bei der Einreise wie auch bei der Ausreise. Dabei arbeiten wir mit unterschiedlichen Methoden. Zollkontrollen können direkt an den Tramstationen erfolgen oder auch in der fahrenden Straßenbahn.

Ja, es ist leider so, dass –­ wie in anderen Verkehrsarten auch – regelmäßig versucht wird, Waren vom Ausland an der Schweizer Grenzwache vorbei nach Basel zu bringen, ohne die entsprechende korrekte Zollabfertigung zu machen. Die Bandbreite der Schmuggler ist dabei wirklich groß. Die setzt sich zusammen aus Schweizer und in der Schweiz wohnenden Ausländern, aus Frauen und Männern aus allen sozialen Schichten und aus allen Altersgruppen.

Am häufigsten ertappen wir Schmuggler mit Lebensmitteln, dabei entfällt wiederum ein großer Teil auf geschmuggeltes Fleisch.

Bei unseren Kontrollen ertappen wir regelmäßig Schmuggler in der Tramlinie 8. Die sichergestellten Mengen sind manchmal erstaunlich. Da werden schon mal mehrere Kilogramm Fleisch in einem Einkaufstrolly verstaut und versucht, diese unverzollt über die Grenze bringen. Dann erfolgen auch die entsprechenden Strafprotokolle gegen die Schmuggler.

Es kommt darauf an, um was für Waren es sich handelt und welche Mengen geschmuggelt werden. Gerade bei einem Fleischschmuggel kann es schnell teuer werden. Aber auch Waren von hohem Wert, welche nicht angemeldet wurden, können bei einem Strafverfahren teuer zu stehen kommen. Dazu kommt der Zeitverlust für den Reisenden. Dieser muss warten, bis alle Dokumente erstellt sind und die Buße und Abgaben geregelt sind.

Es gelten genau die selben Zollvorschriften wie bei den anderen Verkehrsarten, sei dies im Bahnverkehr oder im eigenen Personenwagen. Die Schweizer Grenzwache em­pfiehlt deshalb, sich vor einem Kauf im Ausland entsprechend mit den geltenden Zollvorschriften vertraut zu machen. Generell gilt: Liegt der Warenwert pro Person über 300 Schweizer Franken, muss immer verzollt werden. Sobald die Freimengen bei Lebensmitteln überschritten werden, muss eine Verzollung gemacht werden. Ein Beispiel: Bringt eine Person drei Kilo Fleisch mit, ist ein Kilo abgabenfrei, während die zwei weiteren Kilos automatisch anzumelden und dafür Zollabgaben zu bezahlen sind. Für Tabak und Alkohol gelten wiederum besondere Bestimmungen.

Ja, der Einkaufstourismus hat an der Landesgrenze zu Deutschland in den vergangenen Jahren generell kon­stant zugenommen. Davon ist auch die Tramlinie 8 nicht ausgenommen. Vor allem in der Vorweihnachtszeit oder vor Feiertagen merken wir eine starke Zunahme an Einkaufstouristen im Tram.

Wie oft kontrollieren Grenzwächter in der Tram zwischen Basel und Weil am Rhein?

Wird viel geschmuggelt? Und wer schmuggelt?

Was versuchen nach Ihren Erfahrungen Fahrgäste der Tram, unverzollt über die Grenze zu bringen?

Hat es deswegen schon Anzeigen gegeben, oder sind es nur Kleinigkeiten, die im Tram mitgeführt werden?

Wird es teuer, wenn jemand ertappt wird?

Was ist eigentlich erlaubt, in der Straßenbahn mitzunehmen?

Hat seit der Inbetriebnahme der Tramlinie 8 und durch den starken Einkaufstourismus der Schmuggel zugenommen?