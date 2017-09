Weil am Rhein Flexibler reagieren auf Engpässe

Von Daniela Buch

„Altbewährtes, aber auch viel Neues“ hat die Vorsitzende Patrizia Schellhammer bei der Jahreshauptversammlung des Trägervereins der Freien Kita Weil am Rhein präsentiert. Das 30-jährige Bestehen des 1986 von einer Elterninitiative gegründeten Trägervereins war ein herausragender Anlass im vergangenen Jahr.

Weil am Rhein. Nachdem der Vereinsausflug jüngst zum Grillen, Spielen und Basteln in den Dreiländergarten führte, ist nun ein Ausflug auf einen Bauernhof angedacht, wurde am Donnerstagabend erläutert.

Projekte

Das Projekt „Baumhaus“, für das der Trägerverein den finanziellen Grundstock von 5000 Euro stiftete, wurde zwischenzeitlich in Kooperation mit der Stadt erfolgreich realisiert. Für die Ausgestaltung des Gartens gibt es bereits eine weitere Idee, die in Planung genommen wird: Auf einem bisher noch freien Flächenstück könnte ein kleiner „Erlebnisgarten“ entstehen, wie Vorsitzende Anna Reinking berichtete.

Gute Zusammenarbeit

Das dreiköpfige gleichberechtigte Vorstands-Team mit Patrizia Schellhammer, Karin Meiser, Anna Reinking wurde von der Versammlung, die von Tagespräsidentin Pamela Strassburger geleitet wurde, gute Arbeit attestiert. Auch Freie-Kita-Geschäftsführerin Sabine Josef bedankte sich für die gute Zusammenarbeit und würdigte das verdienstvolle Wirken des Vereins.

Finanzen und Personal

Sie stellte den Jahresabschluss für 2016 vor, der sowohl im ideellen Bereich als auch im Zweckbetrieb ausgeglichen und mit einem Plus bilanziert wurde. Einstimmig angenommen wurde von der Versammlung der Antrag, dass das Elterngremium bei Personalentscheidungen die Möglichkeit bekommt, auch noch im Verlauf der Probezeit sein Votum abzugeben. Bisher war dieses terminlich auf das Vorstellungsgespräch fixiert. Die neue Regelung ermöglicht nun flexiblere Reaktionen bei der Schließung personeller Engpässe.

Wahlprozedere

Die Kombination einer Brief- und Präsenzwahl für die Vorstandswahlen, wie sie in der vorherigen Mitgliederversammlung beantragt wurde, und damit verbunden eine entsprechende Satzungsänderung, konnte sich schließlich doch nicht durchsetzen. Nach ausführlicher Darstellung des Konzepts durch Vorsitzende Karin Meiser, das der Vorstand ausgearbeitet hatte, entschied sich die Versammlung aufgrund sorgfältiger Aufwands- und Nutzen-Abwägung gegen die Einführung einer Briefwahl. Das Abstimmungsergebnis fiel einstimmig bei zwei Enthaltungen aus. Auch in Zukunft wird es also bei den regulären Präsenzwahlen des Vorstands im Rahmen der Mitgliederversammlung bleiben.