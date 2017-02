Von Marco Fraune

Insbesondere die grenzüberschreitende Tramlinie 8 von Basel nach Weil ein Rhein steht weiter im Fokus der Bundespolizei. Doch auch alle anderen Verkehrsmittel werden von Flüchtlingen genutzt, um diese Grenze nach Deutschland zu überqueren.

Weil am Rhein. Fern- und Nahverkehrszüge sowie S-Bahnen zählen ebenso dazu wie die „Rollende Landstraße“, weiß Bundespolizei-Sprecher Thomas Gerbert. Ein besonderes Auge haben die Beamten auf die Tram 8 – „weil diese Linie sehr häufig zur illegalen Einreise nach Deutschland genutzt wird“.

Illegale Einreisen steigen um 3480 an Insgesamt hat die Bundespolizei 2016 an der deutsch-schweizerischen Grenze 7680 unerlaubte Einreisen festgestellt, während es im Jahr 2015 nur 4200 gab. Damit ergibt sich ein Anstieg um rund 83 Prozent. „Seit Juni ist ein deutlicher Anstieg feststellbar“, blickt Gerbert auf die nun vorliegenden Gesamtzahlen für das vergangene Jahr. Im Januar 2017 wurden pro Tag 20 Flüchtlinge festgestellt.

Auch viel Arbeit für Weiler Polizeiwache Hinzugerechnet werden müssen noch die Flüchtlinge, die von der Landespolizei erfasst werden. Im Weiler Polizeirevier waren dies im vergangenen Jahr 984 Flüchtlinge, also weniger als 20 pro Woche. Im Januar stieg die Zahl hingegen auf etwa 30 pro Woche, erklärt Polizeisprecher Paul Wißler. In der vergangenen Woche waren es 32. „Das ist mit Arbeit für die Beamten verbunden.“ So gebe es beispielsweise Sprachbarrieren, sodass auch Dolmetscher hinzugerufen werden müssen.

Bundespolizei: Balkanroute-Schließung nicht der Grund Bundespolizeisprecher Gerbert macht angesichts der gestiegenen Flüchtlingszahlen aber klar: „Die Schließung der Balkanroute hat nichts mit dem Anstieg der Migrationszahlen an der deutsch-schweizerischen Grenze zu tun.“ So werde die Balkanroute mehrheitlich von Flüchtlingen aus dem Nahen Osten sowie Afghanistan und Pakistan genutzt. Im Dreiländereck überqueren hingegen fast ausschließlich Staatsangehörige aus afrikanischen Staaten die Grenze – vor allem Staatsangehörige aus Eritrea, Gambia, Guinea, der Elfenbeinküste, Äthiopien und dem Sudan. Die meisten davon sind junge Männer zwischen 15 und 30 Jahre. „Die über Basel eingereisten afrikanischen Staatsangehörigen haben fast ausschließlich Deutschland als Ziel.“ Nur wenige wollen laut Gerbert nach Skandinavien beziehungsweise Großbritannien.

„Schleierfahndung“ und Einzelmaßnahmen Im Gegensatz zur deutsch-österreichischen Grenze gibt es im Zuständigkeitsbereich der Weiler Bundespolizei keine vorübergehende Binnengrenzkontrollen. Hier erfolgt eine „Schleierfahndung“.

Zugleich gibt es im Grenzraum zwischen der Schweiz und Deutschland „eine enge Zusammenarbeit“ mit der Schweizer Grenzwache, erklärt der Bundespolizeisprecher. „Immer wieder werden bereits bestehende Einsatzmaßnahmen zur gemeinsamen Zusammenarbeit intensiviert und ausgebaut.“ Darüber hinaus stünden auch neue Formen der Zusammenarbeit im Fokus.

Zu den Einzelmaßnahmen, die gemeinsam mit den schweizerischen Behörden schwerpunktmäßig umgesetzt werden, zählen die Intensivierung gemeinsamer Streifen im grenzüberschreitenden Zugverkehr, gemeinsame grenzüberschreitende Schwerpunktfahndungen und -einsätze, die Nutzung und der Ausbau der etablierten Kommunikationsstrukturen, der Einsatz gemeinsamer Zugstreifen im innerschweizerischen Zugverkehr in Richtung der deutschen Grenze sowie die personelle Verstärkung der gemeinsamen operativen Dienstgruppe mit Sitz in Basel. „Alle getroffenen und umgesetzten Maßnahmen werden gemeinsam kontinuierlich auf die Ergebnisse und Wirksamkeit hin überprüft.“

Auch im Winter mit „Rollender Landstraße“ eingereist Dass Flüchtlinge ihr Leben aufs Spiel setzen, um die Grenze zu überqueren, zeigt die „Rollende Landstraße“, also der Laster-Transport auf der Schiene. Allein im Dezember vergangenen Jahres wurden 54 Afrikaner auf der Verbindungsstrecke zwischen dem italienischen Novara und Freiburg auf deutscher Seite entdeckt – selbst bei eisigen Temperaturen.