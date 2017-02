Nachrichten-Ticker

05:47 Landgericht entscheidet über Erdogans Klage gegen Böhmermann

Hamburg - Das Hamburger Landgericht will heute über den künftigen Umgang mit Jan Böhmermanns Gedicht "Schmähkritik" entscheiden. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan will erreichen, dass das gesamte Werk verboten wird. Der TV-Satiriker hatte es am 31. März 2016 in seiner Sendung "Neo Magazin Royale" vorgetragen und darin das türkische Staatsoberhaupt unter anderem mit Kinderpornografie und Sex mit Tieren in Verbindung gebracht. Nach einer einstweiligen Verfügung des Gerichts durfte der Moderator den größeren Teil seines Beitrags nicht wiederholen.

05:02 Kauder: Steinmeier wird im ersten Wahlgang gewählt

Berlin - Der frühere Außenminister Frank-Walter Steinmeier kann nach Darstellung von Unions-Fraktionschef Volker Kauder bei der Wahl zum Bundespräsidenten auf die volle Unterstützung der CDU/CSU zählen. "Frank-Walter Steinmeier ist der gemeinsame Kandidat von Union und SPD und das aus voller Überzeugung. Ich gehe fest davon aus, dass er im ersten Wahlgang gewählt wird", sagte Kauder der "Passauer Neuen Presse". "Auch die Unions-Fraktion in der Bundesversammlung wird hinter ihm stehen." Ähnlich zuversichtlich äußerte sich in der "Schwäbischen Zeitung" CSU-Landesgruppenchefin Gerda Hasselfeldt.

04:54 Klinsmann-Sohn im Kader der US-Junioren für WM-Qualifikation

Chicago - Jonathan Klinsmann, Sohn des früheren Bundestrainers und ehemaligen US-Nationalcoaches Jürgen Klinsmann, steht im Kader der amerikanischen Junioren für die U-20-CONCACAF-Meisterschaft. Das teilte der US-Fußballverband mit. Das Nachwuchsteam mit Torwart Klinsmann trifft in Costa Rica am 18. Februar auf Panama, drei Tage später auf Haiti und zum Abschluss der Gruppenphase am 24. Februar auf Saint Kitts and Nevis. Jürgen Klinsmann war Ende November als Trainer des US-Nationalteams beurlaubt worden.

04:51 Werbung für Ivanka Trump: Beraterin in großer Bedrängnis

Washington - Donald Trumps Beraterin Kellyanne Conway gerät wegen ihrer öffentlichen Werbung für Ivanka Trumps Modelinie in große Bedrängnis. Ein von führenden Republikanern und Demokraten unterzeichneter Brief des Abgeordnetenhauses an die Behörde zur Einhaltung von Ethikstandards kritisiert Conways Verhalten scharf. Unter den Unterzeichnern sind auch große Trump-Anhänger. Trump hatte die Kaufhauskette Nordstrom attackiert, weil diese die Modelinie seiner Tochter aus ihrem Sortiment genommen hatte. Conway sagte daraufhin im Sender Fox: "Kauft Ivankas Sachen".

04:50 Kaffee im Bundestag bald aus Mehrwegbechern

Berlin - Kampf gegen Pappbecher-Müllberge - auch im Bundestag: Die Abgeordneten und ihre Mitarbeiter sollen ihren Kaffee bald aus Mehrweg-Bechern trinken. In einem Brief der Bundestagsverwaltung heißt es, der Betreiber der Gastronomie in den Bürogebäuden habe sich "grundsätzlich zum Verzicht auf Einweg-Pappbecher" bereiterklärt. Nach "ersten Überlegungen" könne ein Mehrwegbecher-Pfandsystem für Kaffee zum Mitnehmen eingeführt werden, die konkrete Umsetzung werde derzeit geprüft. Die Grünen hatten Bundestagspräsident Norbert Lammert die Änderung schon im November vorgeschlagen.