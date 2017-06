Weil am Rhein Förderverein hat 20. Geburtstag im Visier

Weil am Rhein (bek). Mit der nahezu gleichen Vorstandsmannschaft geht der Förderverein Dreiländergarten in die nächste Amtsperiode. Erster Bürgermeister Christoph Huber wurde bei der harmonisch verlaufenen Mitgliederversammlung am Mittwoch im Hadid-Pavillon als Vorsitzender wiedergewählt, Sigfried Stiasny bleibt sein Stellvertreter, Ottmar Schmidt Geschäftsführer.

Rückblick und Finanzen

„Einige selbst gesteckte Ziele wurden in den vergangenen eineinhalb Jahren nicht erreicht“, übte Huber zu Beginn seines kurzen Jahresberichts Selbstkritik. Der Durchhänger wirkte sich aber positiv auf den Kassenstand nieder: 3700 Euro wurden, so Finanzchef Norbert Adam, „gutgemacht“, so dass das Vermögen des Vereins nun 25170 Euro betrage.

Ausblick

Nach dem zuletzt rationalen Veranstaltungskurs richtet die Vorstandsmannschaft jetzt aber den Blick auf das Jahr 2019, denn da soll das 20-jährige Bestehen des Dreiländergartens gefeiert werden. Bereits im nächsten Jahr steht für den Förderverein der Besuch der Landesgartenschau in Lahr auf dem Programm. Möglicherweise bietet der Verein auch eine Bahnreise zum Selbstkostenpreis für die Freunde des Dreiländergartens zur Internationalen Gartenausstellung in Berlin an. Ottmar Schmidt verhandelt derzeit über ein entsprechendes Reisepaket.

Weniger Mitglieder

Der LGS-Geschäftsführer berichtete zudem, dass der Förderverein Ende des Vorjahres 186 Mitglieder hatte und im selben Jahr zehn Abmeldungen registrierte, aber keine neuen Anmeldungen.

Der Vorstand

Neu im Vorstand ist Angelika Valley als Kassiererin für den ausscheidenden Norbert Adam, dem die Rechnungsprüfer Christel Stauß und Rolf Weiss eine übersichtliche Dokumentierung bescheinigten.

Personelle Besetzung

Vorsitzender Christoph Huber; Stellvertreter: Siegfried Stiasny; Kasse: Angelika Valley (neu); Schriftführer: Uwe Pfeffer; Presse: Tonio Paßlik; Rechnungsprüfer: Rolf Weiss (zwei Jahre), Christel Stauß (ein Jahr). – Beisitzer: Remy Longato (Vertreter Stadt Hüningen), Felix Drechsler (Vertreter Basel-Stadt), Thomas Schwarze (Trinationales Umweltzentrum Weil am Rhein), Norbert Adam (neu), Hilla Eichin, Dieter Walk, Thomas Misch, Werner Stöcklin.