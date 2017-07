Weil am Rhein Fotografische Gesellschaft gibt Einblicke

Weil am Rhein. Die Fotografische Gesellschaft Dreiland (FGD) lädt am Donnerstag, 20. Juli, um 19.30 Uhr zu einem informativen, abwechslungsreichen Abend ins Kulturzentrum Kesselhaus in Friedlingen ein.

Diese öffentliche Veranstaltung gibt Gelegenheit, Einblick in die Arbeitsweise und Ziele der Fotografischen Gesellschaft zu gewinnen. So wird Günther Fischer Beispiele für den Workflow vom Fotomotiv zur Fotokunst präsentieren und Georg Gütter Betrachtungen zum Licht anstellen. Für zwanglosen Austausch aller Fotografieinteressierten ist Zeit in den Pausen und rund um die Veranstaltung vorgesehen.

Einlass ist ab 19 Uhr, der Eintritt ist frei. Es gibt einen Barbetrieb während der Pause und rund um die Veranstaltung.