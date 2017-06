Weil am Rhein Frau Opfer einer Betrügerei geworden

Weil am Rhein. Eine Frau aus Basel hat sich am Samstag gegen 17 Uhr telefonisch beim Polizeirevier Weil am Rhein gemeldet und mitgeteilt, dass sie gegen 16 Uhr im Parkhaus des Rheincenters von einem Mann angesprochen und um eine Spende gebeten wurde. Sie gab bereitwillig einen Bargeldbetrag – dies im Glauben für einen guten Zweck zu spenden.

Zuhause fiel ihr auf, dass es sich bei einem ihr vom Sammler ausgehändigten Papier nicht um eine offizielle Spendenquittung einer Hilfsorganisation handelte, sondern, dass sie mutmaßlich einem Betrüger zum Opfer fiel. Nach Schilderung des Sachverhaltes und Beschreibung der „Quittung“ muss davon ausgegangen werden, dass die Dame ihr Geld Betrügern gegeben hatte.

Die Ermittlungen führt das Polizeirevier Weil am Rhein, Tel. 07621/97970, und bittet um Hinweise, die zur Ermittlung der Täter führen können.

Straßensammlungen für wohltätige Zwecke durch berechtigte wohltätige Organisationen werden von der Stadt Weil am Rhein genehmigt, teilt die Polizei ausdrücklich mit. Entsprechende Ausweise sind mitzuführen. Werden diese oder die Genehmigung nicht vorgezeigt, ist laut Polizei von einer betrügerischen Sammlung auszugehen, die nicht etwa wohltätigen Zwecken, sondern Betrügern oder sogar organisierten kriminellen Netzwerken zugute kommt.