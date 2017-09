Weil am Rhein Frau wird beim Straßenfest sexuell belästigt

Weil am Rhein. In den frühen Morgenstunden des Samstags kam es gegen 1.45 Uhr auf dem Festgelände des Altweiler Straßenfests in der Toi­lettenanlage beim „Notehobler-Zelt“ zu einer sexuellen Belästigung einer 33-jährigen Frau. Sie wurde von einem unbekannten Mann am Verlassen des Toilettenwagens gehindert und in diesen zurück gedrängt, teilt die Polizei mit. Der Mann hielt die Frau fest und berührte sie unsittlich. Aufgrund ihrer Gegenwehr flüchtete der Unbekannte.

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden: schlank, zirka 1,70 Meter groß, sehr hellhäutig, hellblonde kurze Haare (Igelschnitt), seine Zähne waren wie bei einem Raucher auffallend verfärbt. Er sprach hochdeutsch. Er trug ein dunkles T-Shirt und eine knielange Hose, heißt es im Polizeibericht.

Wer sachdienliche Angaben zum Vorfall machen kann, soll sich an das Polizeirevier Weil am Rhein, Tel. 07621/97970, oder an das Kriminalkommissariat Lörrach, Tel. 07621/1760, wenden.