Weil am Rhein Freie Gewerbeflächen sind Mangelware

Von Jasmin Soltani

Etwa jeder dritte Arbeitsplatz in Weil am Rhein befindet sich auf Haltinger Gemarkung. Produktions-, Handels-, Handwerks-, und Dienstleistungsfirmen beschäftigen rund 3700 Menschen. Für die Ansiedlung weiterer Unternehmen wird der Platz eng.

Weil am Rhein-Haltingen. Insgesamt 277 Betriebe – von der Ein-Personen-Firma bis zu global arbeitenden Unternehmen mit mehreren hundert Beschäftigten – listet die Weiler Wirtschafts- und Touristinformation auf Haltinger Gemarkung auf. Zu den bekanntesten großen Arbeitgebern zählen der Automobil-Zulieferer A. Raymond mit 1230 Mitarbeitern in Haltingen sowie der Möbelhersteller Vitra mit 570 Beschäftigten. Während Vitra vor den Toren der Kernstadt Platz für markante Gebäude gefunden hat, liegt der Großteil der anderen Unternehmen in den Gewerbegebieten „Rebgarten“ und „Rennemanttenweg“, während sich der Einzelhandel weitgehend entlang der B3 konzentriert.

Rebgarten

Vor allem das 1983 ausgewiesene Gewerbegebiet „Rebgarten“ hat eine Vielzahl von Firmen angelockt. Kleine Handwerksbetriebe ebenso wie große Unternehmen mit mehreren hundert Beschäftigten, expandierende Firmen, die innerorts keinen Platz fanden ebenso wie Schweizer Unternehmen, die ein Standbein in der Europäischen Union suchten. Zu den weltweit aufgestellten Betrieben gehören unter anderem die Firma Stäubli Electrical Connectors (früher Multicontact), spezialisiert auf elektrische Kontakte und Systemlösungen für industrielle Anwendungen mit 144 Beschäftigten, oder die auf Automatisierung von Anlagen fokussierte Firma Actenium mit 73 Beschäftigten. Auch große Speditionen wie Rhenus-Kleyling, Evola und die Lager und Transport GmbH haben sich im Rebgarten niedergelassen sowie die SWEG (94 Beschäftigte). Zu zwei Dritteln befindet sich auch der Rheinhafen mit dem Containerhafen und dem Hafen Nord auf Haltinger Gemarkung.

Platz für Erweiterungen im Rebgarten gibt es kaum mehr. Die Firma Raymond musste für die vor wenigen Monaten eingeweihte Metallfertigung auf das benachbarte Beregnungsgebiet ausweichen, wo nach langen Verhandlungen 3,3 Hektar aus der landwirtschaftlichen Produktion genommen wurden. Die Firma Silent Gliss, weltweiter Hersteller von innen liegendem Sichtschutz, hat Flächen in Rheinweiler gekauft, weil es vor Ort keine Erweiterungsmöglichkeiten gibt.

Wohl dem, der wie die Firma „Work in Progress“ noch Reserven auf eigenen Grund und Boden hat. Das Unternehmen plant eine neue 4000 Quadratmeter große Logistik- und Lagerhalle auf dem ehemaligen Bochmann-Areal (u erste Weiler Lokalseite).

Rennemattenweg

Die Gewerbegebiete Rennemattenweg und Entenschwumm sind ab Ende der 1970er Jahre entwickelt worden. Neben dem Gartencenter Dehner befinden sich hier mittelständische Industriebetriebe, darunter die Feinstdrehteile GmbH, eine Reihe von Firmen rund um das Baugewerbe, EDV- und Transportdienstleister. Im Norden schließt sich der mit Binzen gemeinsam entwickelte und 26 Hektar große Gewerbepark Dreiländereck an.

Freie Flächen sind allerdings auch hier Mangelware. Nur rund 1,5 Hektar im Westen des Weiler Teilstücks sind noch frei, „erschlossen, aber nicht disponiert“, sagt der Erste Bürgermeister Christoph Huber. Westlich der Kandertalbahn und südlich der Firma Faller sei noch ein privates Grundstück frei, „dann ist der Gewerbepark voll“. Die Stadt halte die Flächen für arbeitsplatzintensive Produktionsbetriebe vor. „Überschaubar“ sei auch das Potenzial im Junkerfeld zwischen dem ehemaligen Bochmann-Areal und der Autobahn, zudem müsse die Trassierung der Nordwestumfahrung berücksichtigt werden.

„Kreativität ist also gefordert“, sagt Huber, will die Stadt bei der Ansiedlung von Betrieben nicht ins Hintertreffen geraten. Manche Veränderungen in den Firmen böten freilich Gelegenheiten, die beim Schopf gepackt werden müssten. Ein Beispiel sei der geplante Kauf des Lofo-Geländes. Auch im Rheinhafen Nord dürfte der Bedarf an Lagerflächen von Massengütern zurückgehen.

Der Einzelhandel

Vor allem entlang der B3, wo sich auch eine Reihe von Autohäusern niedergelassen haben, ist der Haltinger Einzelhandel zu finden. Dazu zählen unter anderem ein zentraler großer Lebensmittelmarkt, Bäckerei und Metzgerei, Apotheke, Schuhgeschäft, Optiker, Elektrofachhandel und bald ein Drogeriemarkt.

Als „klassisches Nebenzentrum“ sei Haltingen damit gut bedient, bilanziert Huber. „Früher gab es viel mehr Einzelhändler“, sagt dagegen Markus Bucher vom gleichnamigen Elektrohaus. Das zeige auch die Liste der Teilnehmer des Markgräfler Einkaufstags, den es 35 Jahre lang, zuletzt 2016, gegeben hat. Allein 26 Handelsbetriebe hätten noch bis vor einigen Jahren mitgemacht. Aber zuletzt kamen mit Vereinen und Auswärtigen nicht einmal 20 Teilnehmer zusammen. „Inhabergeführte Läden gibt es eben immer weniger“, resümiert Bucher, obschon der Zusammenhalt unter den Verbliebenen in Haltingen noch gut sei. Aus eigener Erfahrung sieht er die Zukunft des Einzelhandels nur in einer „absoluten Spezialisierung und viel Serviceleistung“, um gegenüber Internet und Flächenmärkten bestehen zu können. „Und wir müssen alle lernen, kleinere Brötchen zu backen. Die fetten Jahre sind vorbei,“ ist sich Bucher sicher.