Weil am Rhein. Der Haltinger Freundeskreis veranstaltet am Samstag, 11. März, das bewährte Benefizkonzert. Beginn ist um 20 Uhr im Gewölbekeller des Alten Rathauses.

Im mittlerweile zwölften Jahr in Folge organisiert der Freundeskreis aus Haltingen ein Jazzkonzert zu Gunsten von sozialen Projekten. In den vergangenen Jahren wurden unter anderem Projekte in Nepal, Rumänien, Amazonien und das Kinderhilfswerk KiHeV unterstützt. Dieses Jahr wird der Gesamterlös der Veranstaltung an die notleidende Zivilbevölkerung aus zwei Dörfern in Syrien gehen.

Seit zwei Jahren sind die Dörfer belagert und können nur noch auf dem Luftweg mit dem Allernötigsten versorgt werden, heißt es von Seiten der Helfer. Es fehle nicht nur an Wasser und Lebensmitteln, es mangele auch an Heizmaterial, Gas und wärmender Winterkleidung sowie Decken. Die medizinische Versorgung sei so gut wie nicht existent. „Der Versuch, die Dörfer zu evakuieren, ist gescheitert und die Menschen müssen weiter unter der Belagerung leiden und in den zum Teil stark zerstörten Häusern ausharren“, schildern die Helfer.

Verwandte der Dorfbewohner, die in Damaskus leben, würden alles in ihren Kräften stehende versuchen, um die dringend benötigten Güter in die Dörfer zu bringen.

Durch zwei junge Männer, die ihre Kindheit in den Dörfern verbracht haben, noch Familienangehörige dort haben und seit einigen Monaten im Dreiländereck wohnen, konnte der Kontakt zu der Hilfsorganisation in Damaskus hergestellt werden. Über diese Verbindung wollen die Organisatoren des Benefizkonzerts den eingeschlossenen Menschen helfen.

Bekannte Musiker aus der Regio und Basel treten an diesem Abend ohne Gage auf und versprechen einen musikalisch abwechslungsreichen Abend.

Die Moderation am 11. März hat Kulturamtsleiter Tonio Paßlick. Einlass ist um 19 Uhr.