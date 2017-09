Weil am Rhein Friedlinger für eigenen Ortschaftsrat

Weil am Rhein (mcf). Der Stadtteilverein Friedlingen stößt an seine Grenzen. Sowohl personell als auch finanziell sieht die Vorsitzende Gabriele Moll, dass mehr als jetzt vom rund 100 Mitglieder großen Verein nicht machbar ist. „Wir sind kein Ortschaftsrat.“

Die Installation eines solchen ist am Donnerstagabend beim Stammtisch des Stadtteilvereins aber diskutiert worden. Dass Haltingen, Ötlingen und Märkt einen haben, der Stadtteil Friedlingen hingegen nicht, verwundere. „Andere Ortsteile stehen nicht so in der Öffentlichkeit“, setzen Moll und ihre Mitstreiter auf eine Anpassung der politischen Strukturen an die Verhältnisse. „Warum eigentlich nicht?“, fragen sich die Friedlinger.

Vor drei Jahren ist die SPD mit ihrem Wunsch nach einem Ortschaftsrat, und damit nach einer weiteren Beteiligungskultur, noch gescheitert. Die rechtlichen Voraussetzungen wären laut Verwaltung zwar vorhanden, doch die Mehrheit des Gemeinderates wollte nicht.