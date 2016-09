Der Duft von frischer, warmer Quiche zog gestern Vormittag über den Rathausplatz. Erst zögerlich, dann immer beherzter griffen Besucher und Beschicker der Marktstände zu, wenn ihnen der Erste Bürgermeister Christoph Huber, Rechnungsamtsleiterin Ellen Nonnenmacher und Marktmeisterin Laura Schamberger die mit saisonalen Gemüsestückchen belegten Teile anboten. Anlass war der 90. Geburtstag des Weiler Wochenmarktes. Von Jasmin Soltani Weil am Rhein. „Greifen Sie zu, es kostet nichts“, ermunterte Huber die Neugierigen, während Laura Schamberger den Teig für die Quiche ausrollte und Ellen Nonnenmacher emsig das Gemüse anschmorte. Der Weiler Wochenmarkt fand am 16. Januar 1926 erstmals auf dem Marktplatz in der Gartenstadt statt und zog am 21. Dezember 1977 auf seinen jetzigen Standort, den Rathausplatz, um. Mit ihrer Aktion wollte die Verwaltung zudem auf die vielseitigen, regionalen und frischen Produkte der Marktbeschicker aufmerksam zu machen. „Sie dürfen gerne für den Wochenmarkt werben“, rief Huber den Besuchern zu. Außerdem konnten sie das Rezept mitnehmen und eine Spende für die „Wärmestube“ für Obdachlose tätigen. Für eine kleine Überraschung sorgte eine Delegation der Marktbeschicker, die sich bei der Verwaltung für die Unterstützung des Markts und die gute Zusammenarbeit bedankten. Etwa 14 bis 18 Beschicker – meist Erzeuger aus der Stadt und dem Umland – bieten auf dem Rathausplatz zweimal in der Woche ihre Produkte an: mittwochs und samstags von 7.30 bis 12 Uhr. Seit dem 19. März 1998 ergänzt der Donnerstagsmarkt am Berliner Platz das Angebot. Dort werden an acht Ständen von 8 bis 12.30 Uhr frischen Produkte und Waren angeboten.