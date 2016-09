Schon der Titel „Häxxeschüss“ insistiert, dass demnächst im Theater am Mühlenrain (TAM) ein Lustspiel im XX-Format über die Bühne geht. Denn selbst dem nur mit „Hexenschuss“ betitelten und aus dem Englischen ins Hochdeutsche übertragenen Original von John Graham haftet der Ruf an, eine frivole Komödie von besonders pikanter Handlung zu sein. Von Walter Bronner W eil am Rhein. Erwin Sütterlin, TAM-Impressario, Regisseur und Bühnenbildner in einem, wäre nicht er selbst, wenn er einen solchen Stoff nicht noch zu toppen versuchte. In diesem Fall kreiert er wieder mal eine alemannische Version des Britenspaßes, bei dem sich ein TV-Moderator und vermeintlicher Tugendbold als heimlicher Casanova geriert und prompt bei seiner anderweitig verheirateten Geliebten von einem Bandscheiben-Vorfall (vulgo Hexenschuss) befallen wird. Als er diesen in der allzu engen Badewanne zu lindern versucht, kreuzt auch noch der gehörnte Ehemann ebenso unerwartet und ahnungslos auf. Die Frau versucht, ihn mit allen Mitteln erfindungsreicher Vertuschungskunst hinters Licht zu führen. Und da er selber auch keine „weiße Weste“ hat, kann sich das Fiasko nur noch unaufhaltsam zur Katastrophe entwickeln. Boulevard der Extraklasse wird also momentan im TAM geprobt, versichert Erwin Sütterlin, und ein Probenbesuch verspricht denn auch wirklich Zwerchfell-Attacken am Laufmeter. Der Feinschliff erfordert zwar noch einige Detailarbeit, aber bis am 16. September um 20.15 Uhr der Premierenvorhang aufgeht, ist ja noch ein paar Tage Zeit. Bewährtes Darsteller-Team Dass das Publikum dann auf seine Kosten kommen wird, will das bewährte Darsteller-Team mit Sandra Trefzer und Klaus-Peter Klein als Ehepaar auf Abwegen an der Spitze schon vorab garantieren. „Da bleibt kein Auge trocken“, verheißt der Programm-Flyer, der zudem mit dem Slogan „Das TAM spielt wieder in alter Manier – uf alemannisch“ wirbt. Neben dem versierten Protagonisten-Duo kann auch die übrige Darsteller-Riege reichlich Bühnenerfahrung vorweisen und in diesem Fall in exponierten Charakterrollen mit unterschiedlichem Komiker-Potenzial glänzen. Etwa Peter Huber, der als angeknackster Liebhaber in der Badewanne physische und psychische Qualen erleiden muss. Oder Manfred Scheeve, der als blinder Klavierstimmer jeden nicht ganz koscheren Braten sofort riecht. Alsdann Emine Akman, Christine Krauth und Joachim Pinkawa, die als Stewardess, Frau Sturm und smarter Doktor das chaotische Geschehen noch zusätzlich aufmischen. Die Technik scheint bei Georges Reiss wieder in besten Händen zu sein, und Gabi Eberhardt wird als kompetente Souffleuse etwaige textliche Unebenheiten elegant zu glätten wissen. n Reservierungen sind möglich bei der Buchhandlung Lindow in der Hinterdorfstraße, unserer Zeitung in der Hauptstraße 286, der Tourist-Information Weil und Lörrach, Reisebüro Rebland (Haltingen) sowie allen Reservix-Vorverkaufsstellen und im TAM selbst unter www.tam-weil.de.