Weil am Rhein Fröhliches Fest der Begegnung

Von Siegfried Feuchter

Das zweitägige Straßenfest aus Anlass des Ortsjubiläums „1250 Jahre Haltingen“ wurde zu einem fröhlichen Fest der Begegnung. An beiden Tagen gab es starken Andrang und eine gute Stimmung auf der zur Festmeile umfunktionierten Wilhelm-Glock-Straße und in den Innenhöfen.

Weil am Rhein-Haltingen. „Gesellig, unterhaltsam, stimmig und einfach schön“ brachte es ein Haltinger auf den Nenner. Das Konzept ist bei idealem Sommerwetter aufgegangen. Bereits am Samstag waren zu späterer Stunde alle Vereine ausverkauft, so dass sie für den Sonntag Nachschub ordern mussten.

Schon zur Eröffnung am Samstag um 15 Uhr kamen viele Besucher. Nach der Einstimmung durch die Alphornbläser eröffnete Ortsvorsteher Michael Gleßner unter den Kastanien das Fest mit den Worten: „1250 Jahre Haltingen – wenn das kein Grund zum Feiern ist.“ Unter den Besuchern konnte er unter anderem den Landtagsabgeordneten Rainer Stickelberger, Oberbürgermeister Wolfgang Dietz und Bad Bellingens Bürgermeister Christoph Hoffmann begrüßen. Sein Dank galt seinen Festkomitee-Mitgliedern sowie den beteiligten Vereinen und Organisationen für das gute Miteinander.

Bevor ein Gläschen Jubilumswein ausgeschenkt wurde, dankte Gustav Walliser namens des Festkomitees Ortsvorsteher Gleßner für seinen Einsatz bei der Organisation. „Es ist heutzutage nicht mehr so einfach, bei den vielen Auflagen und Vorschriften ein solches Fest auf die Beine zu stellen“, meinte Walliser, der besonders auch das Verständnis der Anwohner der Wilhelm-Glock-Straße hervorhob.

Nach und nach füllte sich die lange Festmeile zwischen Großer Gass und Markgräfler Straße. Allenthalben herrschte eine angenehme, fröhliche Stimmung. Überall hörte man „Solli, bisch au e weng do?“ Nicht nur die Haltinger selbst nutzten das Fest als willkommenen Treffpunkt, auch viele Ehemalige sowie zahlreiche Besucher aus der Kernstadt und den Umlandgemeinden.

Die Plätze, Innenhöfe und Bewirtungsstände entlang der Festmeile waren vollbesetzt, und auch die „Handwerker“ etwas abseits hatten ein volles Haus. Einladend war der schmucke Hof der Familie Hütter, in dem die Landfrauen wirteten.

Neben Geselligkeit und Beisammensein in netter Runde gab es auch eine sehenswerte historische Ausstellung (wir berichten noch), den Haltinger Film von Dieter Zöbelin im überfüllten Rathaussaal, die Besichtigung des denkmalgeschützten Hauses Wössner sowie eine Oldtimerausstellung.

Vielfältig waren an beiden Tagen auf den drei Bühnen und in der Turnhalle der Alten Schule die Darbietungen der Vereine, sei es musikalischer oder sportlicher Art. Ebenso kam gestern das Kindermusical der Hans-Thoma-Schüler gut an.