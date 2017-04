Weil am Rhein Für Anliegen der Behinderten sensibilisieren

Weil am Rhein (sc). Die Rollifreunde Weil am Rhein haben sich zur Jahreshauptversammlung in den Räumen der Arbeiterwohlfahrt getroffen. Der Rückblick auf ein überaus aktives Jahr und der Blick in das kommende Jahr standen im Mittelpunkt der Versammlung. In jedem Monat haben die Mitglieder der Rollifreunde das Miteinander und die Geselligkeit gepflegt, berichtete Vorsitzender Uwe Reimann.

Aktivitäten

Mit der Präsentation an der Dreiländereck Realschule und dem SE Projekt am Oberrhein-Gymnasium konnten einmal mehr junge Menschen für die besondere Situation von Menschen mit Behinderungen sensibilisiert werden. Erfreulich sei in diesem Zusammenhang, dass Raphaela Eckert, die an den Paralympics teilgenommen hat, zu den jeweiligen Projekttagen komme. Gemeinsam wurde ein Mobilitäts- Gymnastik-Kurs absolviert sowie an einem Vortrag über die neue Pflege und Einstufung in einen neuen Pflegegrad teilgenommen.

Auch gesellige Tage gab es. So wurde beispielsweise am Sundgauhaus auf dem LGS- Gelände gegrillt, und mit der Stadtführerin Monika Mer­stetter machten sich 30 Teilnehmer auf einen Rundgang durch das LGS-Gelände. Auf dem Behringer Hof unternahmen die Rollifreunde eine Kutschenfahrt durch das Murgtal.

„Wir haben einen Euroschlüssel mit Schließzylinder für die Behinderten-Toilette beim Kreiterhof, wo wir gerne hingehen, abgegeben“, sagte Reimann. Zwischenzeitlich sei dort eine behindertengerechte Toilette eingerichtet worden. Daneben fanden Filmabende in den Räumen der AWO statt. Auch wurde ein Kuchenverkauf organisiert.

Finanzen

Die Finanzlage der Rolli­freunde stellte Markus Kranz vor. Neben den Einnahmen durch die Beiträge seien der Erlös aus dem Kuchenverkauf und einige Spenden eingegangen, insgesamt seien die Finanzen gesund. Die Kassenprüfer Dieter Lais und Bernhard Gerdes empfahlen die Entlastung. Susanne Trunz wurde für Gerdes zur neuen Kassenprüferin gewählt.

Vorschau

Die Unternehmungen für dieses Jahr seien allesamt im Internet unter www.rollifreundeweilamrhein.de abfragbar, erklärte der Vorsitzende. Um den Vorstand zu entlasten, schlug Reimann vor, ein Komitee zu bilden, das künftig für die Organisation der Weihnachtsfeier zuständig ist. Aus der Versammlung kam der Vorschlag, Rosa Kamerling und Petra Le Guillon-Hurst mit dieser Aufgabe zu betrauen.