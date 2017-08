Weil am Rhein Für das Altweiler Straßenfest fast alles klar

Weil am Rhein (sif). Reinhard Schmid, der zum 46. Mal das Altweiler Straßenfest organisiert, kann nach so vielen Jahren nichts mehr so schnell aus der Ruhe bringen. Der souveräne Festorganisator, der seit ein paar Jahren von Gabi Eberhardt und René Winzer unterstützt wird, stellte gestern auf Nachfrage unserer Zeitung gelassen fest: „Es läuft alles in gewohnten Bahnen.“

Das heißt, für das große Volksfest vom 8. bis 10. September in der Hinterdorfstraße ist fast alles in trockenen Tüchern. Es steht nur noch ein Fragezeichen hinter der Beteiligung der Partnerstadt Hüningen. Bislang lief die Beteiligung über die Dachorganisation AMA, jetzt ist die Stadt Hüningen selbst zuständig. Mit von der Partie ist in jedem Fall die Partnerstadt Trebbin, die ihren angestammten Platz im und vordem Alten Rathaus hat. Dort werden Trebbiner Musiker auch wieder musikalische Beiträge beisteuern. Darüber hinaus werden einige Vereine selbst in ihren Buden für Musik und Stimmung sorgen.

Wie im vergangenen Jahr sind 22 Vereine und Organisationen dabei und wollen drei Tage lang mit einem vielseitigen Angebot die zu Tausenden erwarteten Besucher verköstigen, unterhalten und für frohe Geselligkeit sorgen. Ein kulturelles Beiprogramm, das erneut das städtische Kulturamt beisteuert, wird es ebenso geben wie am Samstag und Sonntag eine Ausstellung alter Feuerwehrautos, für die der Feuerwehrtraditionsverein sorgt.

Eine Neuerung gibt es in jedem Fall beim Sicherheitskonzept: Aus Sicherheitsgründen dürfen keine Bierkrüge und keine Glasflaschen verkauft und ausgegeben werden. Nur 0,3 Liter-Gläser sind erlaubt. Nichtalkoholische Getränke gibt es in PET-Flaschen. Anfänglich seien die Vereine skeptisch gewesen, hätten jedoch nach und nach die neue Regelung akzeptiert, wie Schmid sagte. Dies auch deshalb, weil bislang relativ wenig Flaschen ausgegeben wurden.

Das Festprogramm verläuft in bewährtem Rahmen: Am Freitag um 19 Uhr ist bei musikalischer Begleitung durch den Spielmannszug die Eröffnung mit dem Fassanstich durch Oberbürgermeister Wolfgang Dietz. Am Sonntag gibt es um 9.45 Uhr einen ökumenischen Festgottesdienst, während um 12 Uhr im Alten Rathaus das Partnerschaftstreffen mit einem Austausch stattfindet.

Freuen würde sich Reinhard Schmid, wenn er noch ein paar Sponsoren gewinnen könnte. Denn nur dadurch sei es möglich, die Standgebühr für die teilnehmenden Vereine, die sich je nach Größe des Standes oder der Bude zwischen 200 und 800 Euro für alle drei Tage bewegt, im Rahmen zu halten.