Weil am Rhein Für eine gelingende Inklusion

Von Renate Wendt

Unter dem Motto „Bewegtes Miteinander“ hat der Emma-Fackler-Schulkindergarten der Arbeiterwohlfahrt (AWO) beim „Tag der offenen Tür“ besondere Einblicke geboten. Für mehrere Stunden bestand die Gelegenheit, sich über die Arbeit der Fördereinrichtung für körper- und sprachbehinderte Kinder am Haltinger Bromenackerweg zu informieren.

Weil am Rhein-Haltingen. Zufrieden mit der Resonanz zeigte sich Kindergartenleiterin Kerstin Götzl: Trotz Hitze und anderen Veranstaltungen in der Stadt kamen am Wochenende interessierte Besucher sowie Eltern, Angehörige und Freunde, um sich ein Bild von der Einrichtung zu machen.

Seinen Namen bekam der Schulkindergarten als Anerkennung an die einstige AWO-Vorsitzende Emma Fackler, durch deren Einsatz der Schulkindergarten 1975 realisiert und eröffnet wurde. Nach anfänglichem Domizil im ehemaligen Weiler Technikum Höferlin fand der Schulkindergarten 1987 Grundstück in Haltingen sein neues Zuhause.

Individuelle Betreuung

Zu besichtigen waren neben dem großzügigen Außengelände mit vielen Spielmöglichkeiten die insgesamt sechs Gruppen- und neun Therapieräume, in denen die Kinder in überschaubaren Gruppen betreut und auf den Schuleintritt vorbereitet werden. Dabei werden die körperlichen, geistigen, emotionalen und sozialen Fähigkeiten des Kindes unter Berücksichtigung seiner individuellen Behinderung so gefördert, dass für jedes Kind die größtmögliche Handlungsfähigkeit in seinem Lebensalltag erreicht werden kann. Insgesamt werden damit die Voraussetzungen für eine gelingende Inklusion geschaffen. Außerdem werden, um dem Inklusionsgedanken noch ein Stück näher zu kommen, Kontakte zur benachbarten Kindertagesstätte gepflegt.

Bewegtes Miteinander

Wie Schulkindergartenleiterin Kerstin Götzl erklärte, gehe es einerseits um das gemeinsame Lernen in der Gruppe sowie andererseits um die voneinander abhängige Wechselbeziehung von „Bewegung und Lernen“. Derzeit profitieren davon 24 sprachbehinderte und 36 körperbehinderte Kinder aus dem Landkreis. Dazu steht für die ganztägige Betreuung ein neunköpfiges Erzieherteam, Fachkräfte für die Verwaltung, für die Physio- und Ergotherapie sowie Helfer im Freiwilligen Sozialen Jahr zur Verfügung.

Viel Spaß und Unterhaltung hatten bei der Veranstaltung etwa die Kinder, die sich in den Therapieräumen im Kellergeschoss mit bewegungsfördernden Therapie- und Spielgeräten beschäftigten. Eine für die kleinen Gäste besondere Attraktion war dabei ein großes Piratenschiff, das durch Anschubsen zum Schaukeln gebracht werden kann.

Förderverein hilft

Für die Bewirtung sorgte der Förderverein „Emmas Strolche“, der angesichts der hochsommerlichen Temperaturen kostenlos Erfrischendes aus Eis und Eistee anbot. Der unter dem Vorsitz von Fabienne Meier und ihrer Stellvertreterin Gabi Merz stehende Verein unterstützt die Arbeit des Schulkindergartens sowie die Eltern bei der Bewältigung von Problemen. Außerdem informiert der Verein unter anderem die Öffentlichkeit und fördert die Kontakte zwischen Behinderten und Nichtbehinderten sowie zu Vereinen, Organisationen und Behörden. Durch den 2014 in Haltingen gegründeten Förderverein konnten schon etliche Anschaffungen für den Schulkindergarten gemacht werden.