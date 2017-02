Von Daniela Buch

Ein breites und wertvolles Spektrum an Angeboten und Aktivitäten für Eltern und Familien bietet das Familienzentrum Wunderfitz, wie bei der Mitgliederversammlung des Trägervereins am Donnerstagabend deutlich wurde. Im Mai wird das 20-jährige Bestehen der Einrichtung gefeiert.

Weil am Rhein. Geschäftsführerin Ingrid Weinmann dankte in ihrem Jahresbericht allen Mitarbeitern für ihre Arbeit und für die großartige Unterstützung durch den Vorstand, die Eltern und Ehrenamtliche. Dazu kämen eine Vielzahl an Sponsoren und verlässliche Kooperationen, etwa mit anderen Vereinen bei der Ferienbetreuung oder mit dem Kulturamt. Der Trägerverein weist einen ausgeglichenen Haushalt vor, zählt 283 Mitglieder und beschäftigt als Arbeitgeber 23 Mitarbeiter. Rückblick Im Jahr 2016 wurden zehn Theatervorstellungen angeboten, zwei Filmvorführungen für Kinder und zwei im Rahmen des Seniorenprogramms. Als beliebte Ziele für Exkursionen erwiesen sich der Besuch eines Bauernhofs, das Polizeirevier und Waldspiele. Angebote zum Kochen und Backen, Musizieren und Singen rundeten die Aktivitäten ab. Regelmäßig wurden Vorträge zu pädagogischen Themen durchgeführt und ein breites Beratungsangebot für Eltern und Familien bereitgehalten, das von der Babymassage über Mal- und Sportkurse bis hin zu Kleiderbörsen reichte. Kindertagespflege Die Bereichsleiterinnen Verena Supper (Fachdienst Kindertagespflege), Regina Götz (Schülerhort) und Stefanie Bridge (Kinderkrippe und betreute Spielgruppen) informierten über die Betreuungsangebote. Das Einzugsgebiet für die Kindertagespflege, für die derzeit 50 Tageseltern im Einsatz sind, umfasst Weil am Rhein, Efringen-Kirchen, Bad-Bellingen, Schliengen, Kandern und das Vordere Kandertal. Die Zahl der Tagespflegeverhältnisse steigt, belief sich 2016 auf 179, wobei aktuell ein Anstieg auf 190 zu verzeichnen ist. Kinderbetreuung Im Schülerhort in den Räumen der Karl-Tschamber-Schule bestehen 30 Plätze, die sich auf 50 Kinder aufteilen. 143 Kinder wurden während sieben Ferienwochen betreut. Die Kinderkrippe in der Außenstelle an der Friedrichstraße, in der Kinder ab sechs Monaten aufgenommen werden, bietet eine Gruppe für zehn Kinder an und ist voll belegt. Für Kinder ab 20 Monaten sind die betreuten Spielgruppen gedacht, von denen zwei im Wunderfitz-Zentrum an der Danziger Straße und eine an der Friedrichstraße durchgeführt werden. 20-jähriges Bestehen Das Jubiläumsjahr des Familienzentrums wird vom 4. bis 7. Mai gefeiert. Geplant sind ein Tag der offenen Tür, eine Gala und ein Kulturprogramm im Kulturzentrum Kesselhaus. Erstmals wird es in diesem Jahr auch einen Betriebsausflug für die Mitarbeiter geben. Auch am Brückenfest wird sich das Familienzentrum Wunderfitz beteiligen.

Wahlen Bei den Neuwahlen wurden die Amtsträger in ihren Funktionen für ein weiteres Jahr bestätigt: Vorsitzende Halka Dupy, 2. Vorsitzender Thomas Asal, Kassiererin Cora Nerlich, Schriftführerin Martina Lüttgen, Veranstaltungskoordinatoren Martina Teuscher und Andreas Arndt. Kassenprüfer sind Maren Schurich und Joachim Pröbsting.