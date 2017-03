Weil am Rhein Für Geselligkeit und Rechtsberatung

Von Gottfried Driesch

Weil am Rhein. Seit Jahrzehnten kümmert sich der Sozialverband VdK um die sozialen Belange seiner Mitglieder. Der Vorsitzende des VdK-Ortsverbands Dreiländereck Weil am Rhein-Binzen-Haltingen, Albert Brumm, freute sich, dass zahlreiche Mitglieder am Samstag zur Jahresversammlung in die AWO-Begegnungsstätte kamen.

Rückblick In seinem Geschäftsbericht verwies Brumm auf stets gut nachgefragte Ausflüge. Man habe sich entschlossen, für die Ausflüge nur einen Bus mit 30 Sitzplätzen anzumieten. Dadurch seien immer alle Plätze besetzt gewesen. „Einen großen Bus bekommen wir nicht voll.“ Der bisher angemietete Bus verfüge aber nicht über einen Rollstuhlaufzug oder eine Rampe. Auch bei den bisher ausgewählten Ausflugslokalen sei eine Rollstuhlgängigkeit nicht sicher zu gewährleisten. Brumm sicherte zu, sich über dieses Problem Gedanken zu machen.

Ein Vortrag über die Patientenverfügung habe sich reger Nachfrage erfreut. Der Bundesgerichtshof hatte unlängst die Anforderungen an eine solche Verfügung präzisiert. Finanzen Der Kassierer Gerold Reisner ist mit seiner Familie vor dem Jahresende 2016 aus dem Gebiet des Ortsverbands weggezogen. Kommissarisch hatte darum der Vorsitzende Albert Brumm bis zum 31. Dezember 2016 die Kasse geführt. Sein Kassenbericht schloss mit einem Fehlbetrag in vierstelliger Höhe. Dies resultiere aus höheren Zuschüssen an die Teilnehmer bei den Ausflügen und der Weihnachtsfeier in Kandern. Für das laufende Jahr sollten die Zuschüsse wieder zurückgefahren werden.

Zur Kassiererin gewählt wurde Maria Baumgartner-Rüsch. Die Mitgliederzahl beträgt aktuell 509. Ehrungen Für 70 Jahre Mitgliedschaft wurde Anna Mendel mit dem großen goldenen Treueabzeichen mit Brillant ausgezeichnet. Für 50 Jahre erhielten Gertrud Butz und Astrid Maier das große goldene Treueabzeichen. Das silberne Treueabzeichen für zehnjährige Mitgliedschaft erhielten Karl-Heinz Ankelin, Manfred Däublin, Gerd Fiedler, Herta Klein, Christa Müller-Etienne, Günther Reif, Heinz Schleith, Alfred Spielmann, Rainer Stickelberger, Britta Utz, Roslind Wolters, Cemal Yildiz und Angelika Zepf.