Weil am Rhein Für trinationalen Lkw-Zollhof

Von Jasmin Soltani

Eine Vielzahl von verkehrspolitischen Themen hat der FDP-Bundestagskandidat Christoph Hoffmann beim gestrigen Wahlkampf-Besuch des Berliner FDP-Verkehrsexperten und Fraktionsvorsitzenden im Berliner Abgeordnetenhaus, Sebastian Czaja, erörtert. Dabei machte sich Hoffmann unter anderem für ein trinationales Schwerverkehrszentrum bei der alten Zollanlage in Ottmarsheim stark, um den täglichen Lkw-Staus vor der Landesgrenze Herr zu werden.

Weil an Rhein. In überschaubarer Runde mit zehn Teilnehmern erläuterte Hoffmann dem Gast aus Berlin, dass das wirtschaftlich starke Dreiländereck mit seinen vielen mittelständischen Betrieben eine funktionierende Straßen-, Schiffs- und Eisenbahninfrastruktur benötige. „Praktisch jeder Ort hat mindestens einen Weltmarktführer“, sagte der Bad Bellinger Bürgermeister. Bedingt durch die starke Wirtschaft wachse die Bevölkerungszahl und der Verkehr nehme zu. Hoffmann plädiert deshalb nicht nur für einen zügigeren Ausbau der A 98, es müssten auch die Probleme, die mit der Zunahme insbesondere des Schwerlastverkehrs einhergehen, gelöst werden.

Deshalb will er sich für ein trinationales Schwerverkehrszentrum bei der alten Zollanlage in Ottmarsheim einsetzen. Damit greift Hoffmann eine Idee auf, für die sich Thomas Müller, der Leiter des Verkehrskommissariats, seit langem stark gemacht und dafür auch das Regierungspräsidium gewonnen hat. Etwa 200 bis 300 Lastwagen könnten auf dem Gelände nördlich von Neuenburg auf französischer Seite Platz finden, sagte Hoffmann. Fernfahrern sollte die Anlage nicht nur ermöglichen, ihre Zollformalitäten bei Behörden aus Deutschland, Schweiz und Frankreich zu erledigen, sondern ihnen auch als Rastanlage mit Hotels und weiterer Infrastruktur dienen.

Damit würde einerseits der tägliche Stau am Ende der A 5 in Weil am Rhein, der A 861 in Rheinfelden und der A 35 in Frankreich vermieden. Zudem würde auch dem Übernachtungsverbot für Fernfahrer im Lkw begegnet. Das Gesetz, das Ende Mai in Kraft getreten ist, sieht vor, dass Fernfahrer ihre regelmäßige wöchentliche Ruhezeit nicht mehr im Fahrzeug oder an einem anderen Ort ohne geeignete Schlafmöglichkeit verbringen dürfen, also auch nicht wie bislang auf dem Weiler Zollhof. „Wo sollen sie denn hin“, kritisierte Hoffmann „Gesetze ohne Infrastruktur“.

Als Vize-Präsident des Districtrats beim Trinationalen Eurodistricts Basel will Hoffmann für das Projekt werben. „Es wäre sinnvoll, wenn auch der Bund dahinterstünde“, warb er. In diesem Sinne hoffte Wolfgang Roth-Greiner, der stellvertretende Weiler FDP-Vorsitzende, dass die Region nach der Bundestagswahl mit zwei Abgeordneten in Berlin vertreten sein werde.

Sebastian Czaja, der wissen wolle, warum bislang keiner das Projekt forciert habe, wurde allerdings auch über die Hürden aufgeklärt. Sie seien wegen der unterschiedlichen Zuständigkeiten in den drei Ländern just in der Trinationalität zu suchen, erläuterte Hoffmann. Zudem müssten Investoren, bevorzugt französische, gefunden werden, die eine solche Anlage und die dortigen Geschäfte betreiben. Er hoffe, in Präsident Macron einen „liberalen Befürworter“ zu finden, betonte er. Auch die Verkehrs- und Außenministerien der drei Länder seien gefordert.

„Sie müssen die Region dafür begeistern“, riet gleichwohl Sebastian Czaja unter Hinweis auf die Initiative für die Offenhaltung des Berliner Flughafens Tegel, die sich die FDP zu eigen gemacht hat und über die es nun einen Volksentscheid geben wird. Zu den weiteren Themen gehörten Bahnausbau, Lärmschutz und Mehrwertsteuer-Rückerstattung sowie die Möblierung der Verkehrskreisel (siehe weiteren Bericht).