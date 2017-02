Stimmungsvolle Gesangseinlagen, Lokalkolorit, Fasnachtsspäße und eine tolle, aufwändige Maskierung: Die Weiler Zunftmeister um ihren souveränen und stark geforderten Ozume Dietmar Fuchs haben beim ersten von fünf Zunftabenden eine amüsante Narrenrevue geboten, die das Publikum nach knapp vier Stunden mit stehendem Applaus belohnte.

Weil am Rhein. Lokale Themen, allen voran das teure „Eidechsli“-Biotop an der Römerstraße, wurden ebenso wie Ausflüge in die große Politik (uneinige EU, Trump, Erdogan) und närrisch-unterhaltsamer Klamauk geboten. Zahlreiche Themen wurden musikalisch verpackt. So viele Gesangseinlagen, schon immer eine Stärke der Wiler Zipfel mit ihrem ausgezeichneten Leadsänger Dietmar Fuchs, gab es wie wohl noch nie an einem Zunftabend.

Der Einstieg war schwungvoll, als die Zunftmeister einen Losig-Song („s’goht au ohni“) präsentierten. Die drei Mann „uff em Rothus (Dietmar Fuchs als Oberbürgermeister Dietz, Peter Guggenbühler als Erster Bürgermeister Huber und Markus Schmieder als Bürgermeister Koger) spießten einiges auf, als sie eine Gemeinderatssitzung vorbereiteten. Die Bezeichnung „Erster Bürgermeister“, den Parkplatznotstand in der Innenstadt oder die zentrumsbildenden Maßnahmen in Haltingen, „dem schönsten Dorf auf der Erde“, neuerdings mit einer Mauer („hier verlassen Sie den Westsektor“), nahmen die Zunftmeister ins närrische Visier, um am Ende die Stadthymne von der „schönste Schtadt im Südweschte – Wil am Rhy“ zum Besten zu geben.

Neu und gelungen waren die musikalischen Ansagen durch die Zunftmeister. Dies und jenes spießten Christian Olivieri und René Winzer auf – (zum Beispiel die mangelnde Solidarität in der EU.. Dietmar Fuchs nahm sich des Themas Brexit („die Briten werden ihr Waterloo erleben“) an, während Peter Guggenbühler als Franzose meinte: „AFD zu wählen wäre nicht schön“. Und Hans-Rudi Lienin mit seiner umwerfenden Komik gefiel als Schweizer, Dietmar Fuchs als Italiener („bella Italia hat zu viele Schulden“) und Markus Schmieder („Erdogan hat den Größenwahn“).

Nachdem sich Kurt Ruser und Markus Wohlschlegel mit Narrenwitz über die Zuverlässigkeit von Horoskopen („die Sterne lügen nicht“ und „Ohne Glaube geht nichts“) ausgelassen hatten, ließen es die Zinke-Waggis mit fetziger Guggenmusik krachen.

Vor der Kulisse des Altweiler „Schwanen“ tauschten sich Weils Narren über veganes Essen aus und wollten den Fleischkonsum mit einem „Entwöhnungspflaster“ drosseln. Freude kam jedoch am Ende auf, als „Schwanen“-Wirt Hansi Ritter sie zu einem deftigen Schwiinsprägel einlud.

Hans-Rudi Lienin und Peter Guggenbühler sinnierten im Gespräch mit dem „Nordlicht“ Martin Reese über das, was einen Altweiler ausmacht. Erkennungsmerkmale seien die Namen Mehlin, Lienin, Marks. In dem Narrenspaß ging es auch um eine originelle Therapie im Krankenhaus. Am Ende wurde zu verschiedenen Aufregern der Rat ausgegeben: „Reg di nit uf, trink Schorli – bi happy“.

Stimmung war auf dem Oktoberfest mit der ulkigen Bedienung (René Winzer) angesagt, ehe nach einem Spyder Murphy Gang-Medley die Narrenzunft-Dance-Company unter Leitung von Dina Himmelsbach in bayerischem Outfit unter anderem einen flotten Schuhplattler auf die Bretter legte und Zugabe-Rufe und begeisternden Beifall erhielt.

Als versierter Verseschmied entpuppte sich wieder Kurt Ruser in seiner Büttenrede, als es um eine Amerika-Reise („die letzte Gelegenheit“) ging. Dabei knöpfte er sich auch das Gebaren des neuen US-Präsidenten („Trump ein Trampel“) vor.

Ein köstlicher Fasnachtsspaß war die „Eidechsli“-Szene mit Dietmar Fuchs, Hans-Rudi Lienin, René und Marcel Winzer sowie Hermann Schupp. Es ging um das „luxuriöse Domizil an der Römerstraße“ für 340 000 Euro und die geplante „neue Wohnung“ an der Hangkante für 70 000 Euro. „Bekommen wir dort auch eine Fußbodenheizung?“ Und die kulinarische Nahversorgung sei an der Römerstraße auch gesichert, da die Biotonne von Hieber nebenan liege. Schließlich überlegten die Narren angestrengt, was man mit dem Geld alles hätte machen können – zum Beispiel eine Fundamenplatte für eine Stadthalle errichten.

Mit einer fetzigen musikalischen Zeitreise in die achtziger Jahre leiteten die originell kostümierten Zunftmeister, teilweise mit Punkfrisuren, ins Finale der knapp vierstündigen Narrenrevue über. In ihren Liedern thematisierten Dietmar Fuchs und seine Zunftkollegen gesanglich einiges. Weil-aktiv beispielsweise bekam sein Fett ab. Der Händlerorganisation bescheinigten die Narren wegen ihrer Forderung nach einer Überdachung der Hauptstraße, die der Investor der Dreiländergalerie bezahlen solle, mangelnde Bodenhaftung. Euro-Krise, Angela Merkel und ihr „Wir schaffen das“, die Fake-News und der amerikanische Wahlkampf waren weitere Themen.

