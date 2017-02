Soll die Hans-Thoma-Schule in Haltingen eine Ganztagsschule in Wahlform werden? Zur Beantwortung dieser Frage hat die Stadt Weil als Schulträger jetzt eine Umfrage unter Eltern in Haltingen gestartet. Dabei sollen Interesse und Bedarf einer solchen Einrichtung eruiert werden.

Weil am Rhein (sif). Das hat Hauptamtsleiterin Annette Huber am Dienstagabend in der Sitzung des Kultur-, Sport- und Verwaltungsausschusses mitgeteilt. Dabei will die Verwaltung in Erfahrung bringen, ob ein Ganztagsschulbetrieb an vier oder drei Tagen mit jeweils acht Stunden gewünscht wird und ob über die Ganztagsschulzeiten von 8 bis 16 Uhr hinaus ein zusätzlicher Betreuungsbedarf besteht. Betreuungsangebote außerhalb der Ganztagsschule sind kostenpflichtig. Auch will die Stadtverwaltung wissen, ob Kinder an einem Mittagstisch teilnehmen würden.

Die ausgefüllten Fragebogen müssen bis zum 8. März bei der Ortsverwaltung Haltingen oder der Stadtverwaltung Weil am Rhein zurückgegeben werden.

Frühestens zum Schuljahr 2018/19 beabsichtigen Gabriele Sautter, Rektorin der Hans-Thoma-Schule, und die Stadt Weil am Rhein ein Ganztagsschulangebot in Wahlform an der Hans-Thoma-Schule einzuführen. Eine Teilnahme ist kostenfrei.

„Für Kinder, die das Angebot nicht wahrnehmen wollen, findet Unterricht im Halbtagsbetrieb an den heute schon bestehenden Schulstandorten am Bromenackerweg oder an der Wilhelm-Glock-Straße (Alte Schule) statt. Kinder der Halbtagsschule gehen voraussichtlich ab 8 Uhr jeden Morgen fünf Stunden an die Schule. Möglicherweise findet dann auch für die dritten und vierten Klassen an einem Nachmittag Unterricht statt“, teilen Huber und Sautter mit.

Wenn es die Eltern wünschen, können während der Ganztagsschultage zusätzliche Betreuungszeiten vor dem Unterricht von 7.15 Uhr bis zum Unterrichtsbeginn sowie nach dem Unterricht bis 17 Uhr in Form der Verlässlichen Grundschule angeboten werden. Diese zusätzliche Betreuungsangebote, die nicht kostenlos sind, werden auch den Kindern im Halbtagsbetrieb bis 14 Uhr angeboten.

Wenn ein Bedarf für einen Ganztagsschulbetrieb in Haltingen vorhanden ist und die politischen Gremien die Einführung dieser Schulform beschließen, würde zunächst die Klassenstufe 1 mit einem Ganztagsbetrieb starten. Das bedeutet, dass dann die Kinder montags bis donnerstags jeweils von 8 bis 16 Uhr sowie freitags von 8 bis13 Uhr an der Schule sind. Die Stadt wird zum Preis von vier Euro ein Mittagessen anbieten.

„Um verlässliche Planungsdaten als Entscheidungsgrundlage für den Gemeinderat zur Hand zu haben, sind wir auf die Mitwirkung der Eltern angewiesen“, betont Hauptamtsleiterin Annette Huber.