Weil am Rhein Gebäude weichen dem Park

Nachrichten-Ticker

22:48 Niederlande von Bulgaren düpiert - Frankreich siegt ohne Glanz

Sofia - Mit Bayern-Star Arjen Robben hat die niederländische Fußball-Nationalmannschaft gegen Bulgarien verloren und muss nun wieder um die WM-Teilnahme bangen. Die Mannschaft von Bondscoach Danny Blind unterlag in Sofia mit 0:2 und kassierte. Die Niederlande liegen damit in der Gruppe A schon sechs Punkte hinter Spitzenreiter Frankreich. Die Franzosen gewannen beim Außenseiter Luxemburg mit 3:1. Die Niederlande sind in der stark besetzten Gruppe A nun nur Vierter hinter Frankreich, Schweden und Bulgarien.

22:11 Tennisprofi Alexander Zverev in Miami in der dritten Runde

Miami - Tennisprofi Alexander Zverev steht beim ATP-Turnier in Miami nach einer starken Vorstellung in der 3. Runde. Der 19-Jährige aus Hamburg gewann sein Zweitrundenmatch gegen Yen-Hsun Lu aus Taiwan mit 6:0, 6:3. Das einseitige Duell war nach einer Stunde beendet. Der an Nummer 16 gesetzte Hamburger trifft nun auf den den US-Amerikaner John Isner. Zuvor hatten auch Jan-Lennard Struff und Philipp Kohlschreiber den Sprung in die 3. Runde geschafft.

21:47 Schwarzenegger: Politverdrossenheit nutzte Trump

Wien - Der Hollywood-Star und republikanische Ex-Gouverneur Arnold Schwarzenegger macht eine große Politverdrossenheit für den Aufstieg von US-Präsident Donald Trump verantwortlich. "Die Leute haben die Nase voll. Und dann wundert man sich, wenn wirklich seltsame Vögel an die Macht kommen", sagte der gebürtige Österreicher bei einem Besuch in seiner Heimat der Zeitung "Presse am Sonntag". Viele Bürger würden etablierten Politikern nicht mehr zutrauen, echte Probleme zu lösen.

20:44 Hollywoodstar Banderas mit Herzinfarkt: "Hatte viel Glück"

Málaga - Hollywoodstar Antonio Banderas hat vor zwei Monaten einen Herzinfarkt gehabt. "Ich habe am 26. Januar einen Infarkt erlitten, hatte aber viel Glück. Es gibt keine bleibenden Schäden", sagte der 56-Jährige am Rande eines Filmfestivals in Málaga im Süden Spaniens. Er fühle sich gut und habe "viel Lust zu arbeiten", so der "Zorro"-Darsteller. Banderas war im Januar mit Brustschmerzen in eine Klinik im Süden Englands eingeliefert worden. Medien hatten über die Gründe spekuliert und unter anderem von "Verdacht auf Herzattacke" geschrieben.

20:43 "Earth Hour": für eine Stunde Licht aus

Berlin - In vielen deutschen Städten ist am Abend das Licht ausgegangen. Die 11. Auflage der Aktion "Earth Hour", hinter der die Umweltstiftung WWF steht, soll für mehr Klimaschutz werben. Dabei wurde um 20.30 Uhr an bekannten Bauwerken in Deutschland für eine Stunde die Beleuchtung ausgeschaltet. Auch im Ausland fand die Aktion statt. Die Petronas Towers im malayischen Kuala Lumpur zum Beispiel waren zwischenzeitlich dunkel. Der WWF will mit der "Earth Hour" die Aufmerksamkeit der Menschen auf den Schutz des Klimas lenken. Noch sei Zeit, um den Klimawandel zu stoppen, appelliert die Organisation.