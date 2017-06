Weil am Rhein Gefecht mit derben Witzen

Von Joachim Pinkawa

Das Theaterstück „EheKracher“ hat im Theater am Mühlenrain jetzt Premiere gefeiert. Das Publikum honorierte die schauspielerische Leistung von Emine Akmann und Klaus-Peter Klein mit lang anhaltendem Applaus.

Weil am Rhein. Das aus der Feder von Johannes Galli stammende Stück feierte bereits seit 2008 auf vielen Bühnen deutschlandweit große Erfolge. Als Zwei-Personen-Stück war es für die beiden Darsteller Emine Akmann und Klaus-Peter Klein eine besondere Herausforderung.

Die Szenerie erinnerte zuerst an einschlägig bekannte amerikanische Fernsehserien wie Al Bundy und seine schrecklich nette Familie. Ein Sofa, mitten im Raum und mit dem fiktiven Fernseher auf der Zuschauerseite, simulierte das Wohnzimmer. Willy Wutz, allein der Nachname gibt im süddeutschen schon eine eigene Bedeutung her, kommt nach Hause und macht es sich mit lässiger Trainingshose und T-Shirt bei einer Flasche Bier, seinem „Getränk des ewigen Vergessens, dem Nektar der immer wiederkehrenden Heiterkeit“, vor dem Fernseher bequem. „My home is my Kassler“ streicht sich Willi über den Bauch. Aber, was wie ein normaler Fernsehabend beginnt, wird zum komödiantischen Genuss, als seine Frau Wilma nach Hause kommt.

Die beiden sind schon lange verheiratet und kennen einander gut. Im Kampf der Geschlechter um das tägliche Einerlei der gegenseitig lästigen Gewohnheiten und nicht mehr erfüllten wechselseitigen Ansprüche begegnen sich die zwei wortreich, streitbar und für die Zuschauer humorvoll. Nachdem Wilma es sich kleidungsmäßig ebenso bequem gemacht und provokant festgestellt hat, dass ein „anständiger Mann mit 40 stirbt“, entfacht das Ehepaar mit Willys Einwurf, „Lebensende mit drei Buchstaben? – Ehe!“, eine lebhafte Diskussion über das Pro und Contra der Ehe. Mit derben Witzen fechten die Eheleute, bis ihnen die „Argumente“ ausgehen.

Danach wird das „Streitbuch“ zur Hilfe genommen. Urlaub, Mallorca oder Kreta ist Hauptstreitpunkt. Willy will unbedingt Mallorca. Einzige Begründung, sein Name: Will i, oder auch „i will“. Das ist für Wilma nicht nur „offene Diktatur“, sondern auch zu viel. Willys Hunger und Wünsche nach Bier, oder „Torte, mit zwei Bällchen Eis, Erdbeer und Schoko und Himbeergeist drüber“ bleiben schlicht unerfüllt. „Schinkenhäppchen, Käsehäppchen, kleine Salzbrezelchen, Käsewürfelchen, Schinken-Spargel-Röllchen und Olivchen“ stehen dagegen gegen einen Tanz im Raum. Flamenco täuscht Willy an, fällt aber auf Bier zurück und muss konsequenter Weise hungrig bleiben.

Auch mit reizvollem „Wäscheauftritt“ kann Wilma ihren Willy nicht mehr wirklich animieren. Der „Begattungsimpuls“ bleibt aus und die Schlacht gegenseitiger Klischees geht munter weiter. Die Streitthemen werden gesteigert und die „Argumente“ deftiger bis beleidigend. Erst in der Erschöpfung bahnen sich Erkenntnisse und Wertschätzung wieder an.

Beide Schauspieler glänzten nicht nur authentisch im textreichen Spiel, sondern stellten ihre schauspielerischen Fähigkeiten in überzeugender und ausdrucksstarker Mimik unter Beweis.

„EheKracher“ wird in diesem Jahr noch weitere Aufführungen finden und im nächsten Jahr, wie Theaterleiter Klaus-Peter Klein anmerkte, auch noch eine Fortsetzung des Stückes als zweiten Teil erfahren.