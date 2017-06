Weil am Rhein Gehen klappt immer besser

Damit alles beim Basel Tattoo am 22. Juli reibungslos klappt, probte die Markgräfler Trachtengruppe gemeinsam mit der Trachtenkapelle Hartschwand-Rotzingen den richtigen Schritt. Viele Zuschauer waren gekommen, vor allem aber die Fans der Trachtengruppe wollten sich die Marschprobe nicht entgehen lassen.

Weil am Rhein (sc). Beim Waggis-Schopf am Lindenplatz in Alt-Weil, der extra für diese Probe geöffnet worden war, trafen sich die Teilnehmer. Fast alle waren in der Tracht erschienen. Der Vorsitzende der Markgräfler Trachtengruppe, Michael Lindemer, hatte alles bestens vorbereitet. Ein Plan, auf dem die Wegstrecke bis zum Parkplatz vor dem Friedhof in Altweil aufgezeichnet war, schwarze Schirme, die zur Tracht getragen werden, ein Formationsentwurf für die Marschprobe, die Blumensträußchen für die Markgräflerinnen – und natürlich die Fahnen waren bereitgelegt.

Bestens ausgerüstet ging es los. Allen voran der Fahnenträger, begleitet von zwei reizenden Markgräflerinnen. Dahinter formierte sich die Trachtenkappelle, deren Dirigent den Ton für den richtigen Schritt vorgab. Links, zwei, drei vier und wieder links – so wurde losmarschiert. Die Domhofstraße in Richtung Bergstraße, von dort in die Blansinger Straße, dann abgebogen in die Mappacher Straße wieder hin zur Domhofstraße.

Runde um Runde marschierte die 75 Teilnehmer starke Gruppe, bis Lindemer schließlich nach knapp einer Stunde mit dem Ergebnis zufrieden war. Hernach strahlte der Vorsitzende. Anfänglich sei die Koordination schwierig gewesen, doch nach und nach hätte sich alles gut eingespielt. „Mit jeder Runde wurden wir sicherer und das Gehen in den Kurven klappte von Mal zu Mal besser“, sagte Lindemer.

Die Fans und Zuschauer bereiteten bei der Rückkehr zum Waggis-Schopf einen begeisterten Empfang und schwenkten unter Applaus Badische Fähnchen. Nach der gelungenen Marschprobe ließen die Teilnehmer gemeinsam mit den Waggis den sommerlichen Abend bei einem Viertele ausklingen.