Weil am Rhein (dr). Wegen schwerem Raub musste sich am Donnerstag eine 42 Jahre alte Frau aus Weil am Rhein vor dem Schöffengericht Lörrach verantworten. Zusammen mit ihrer damals 17 Jahre alten Tochter und zwei jungen Männern war sie am 24. Januar des vergangenen Jahres an einem Raubüberfall auf ein Bekleidungsgeschäft an der Hauptstraße in Friedlingen beteiligt. Die Quittung: 20 Monate Freiheitsstrafe auf Bewährung. An jenem 24. Januar, es war ein Samstag kurz vor 18 Uhr, waren zwei Täter mit einer täuschend echt aussehenden Schreckschusswaffe in das Bekleidungsgeschäft gestürmt. Sie forderten die Verkäuferinnen und zwei Kundinnen auf, sich auf den Boden zu legen und verlangten die Tageseinnahmen. Der Überfall war gründlich geplant und vorbereitet worden. Die Angeklagte war in die Pläne eingeweiht und hatte den eigentlichen Tätern eine Schreckschusspistole, die sie noch von ihrem Ex-Mann hatte, ausgehändigt. Die Pistole sei zwar nicht geladen, aber von einer scharfen Waffe nicht zu unterscheiden gewesen. Ferner hatte die Beschuldigte die Täter zum Tatort gefahren. Die Tochter spionierte das Geschäft aus und gab mit dem Handy ein verabredetes Zeichen. Danach erfolgte der Überfall, nach dem die Angeklagte die Täter im Auto mitnahm. Eine der Verkäuferinnen hatte die Tochter erkannt und mit dem Überfall in Verbindung gebracht. So stand schon wenige Stunden später die Polizei vor der Wohnung der Angeklagten. Bereits kurz danach legte die Beschuldigte ein umfassendes Geständnis ab. Von der Beute von knapp 1000 Euro, die eigentlich gleichmäßig geteilt werden sollte, hatte die Angeklagte für sich und ihre Tochter nur 330 Euro bekommen. Schreckschusspistole war nicht von echter Waffe zu unterscheiden Seit 2013 ist die Angeklagte schwer krank. Mehrere Operationen und belastende Therapien musste sie seither ertragen. Anfang 2015 war sie krankgeschrieben und lebte neben dem Krankengeld von Hartz IV. Aus Geldsorgen sei es über sie gekommen. Einer der männlichen Täter hatte ihr eine Summe von 2000 Euro in Aussicht gestellt. Da hätte der Verstand ausgesetzt, berichtete sie reuevoll dem Gericht. Die Tochter und einer der Mittäter wurden im Juli 2015 zu Jugendstrafen von acht beziehungsweise 16 Monaten auf Bewährung verurteilt (wir berichteten). Der Staatsanwalt sah mehrere entlastende Umstände für die bisher unbescholtene Angeklagte. So plädierte er auf einen minderschweren Fall des schweren Raubes und forderte eine Freiheitsstrafe von 22 Monaten, die zur Bewährung ausgesetzt werden könnte. Die Verteidigerin stellte keinen konkreten Strafantrag. Das Schöffengericht unter Vorsitz von Martin Graf verurteilte die Angeklagte zu 20 Monaten auf Bewährung. Da die beiden Parteien den Rechtsmittelverzicht erklärten ist das Urteil somit rechtskräftig.