„Das Runde muss in das Eckige“: Diesen Leitspruch des einstigen Fußballbundestrainers Sepp Herberger machte sich am Montagabend auch die Flüchtlingsmannschaft des Fußballvereins (FV) Haltingen zu eigen und besiegte bei einem Freundschaftsspiel die „Alten Herren“ des FV mit 6:0. Von Silvia Waßmer Weil am Rhein-Haltingen. Dabei standen Trainer Jürgen Schillinger für die Partie insgesamt 25 Spieler im Alter von 19 bis 25 Jahren aus der Flüchtlingsunterkunft in Haltingen zur Verfügung. Die meisten von ihnen stammen aus Gambia, daneben gibt es aber auch Fußballer aus Syrien, Togo oder Somalia. „Wir trainieren immer dienstags und freitags“, erklärt das langjährige FV-Mitglied Schillinger. Dabei seien die Freitagstermine in der Regel besser besucht als das Dienstagstraining. Während es am Anfang vor allem darum ging, die Fähigkeiten der jungen Spieler zu ergründen, absolvierten diese inzwischen normale Trainingsübungen, erzählt er. Außerdem fange die Mannschaft jetzt mit Freundschaftsspielen an, für die sie noch weitere Gegner sucht. Die Verständigung zwischen Trainer und Team erfolgt größtenteils auf Englisch, obwohl alle Spieler aktuell auch einen Deutsch-Kurs besuchen und manche von ihnen sogar schon eine Lehre oder ein Praktikum angefangen haben. „Wir haben schon gesagt, wir wollen im Deutsch-Kurs zukünftig mehr Fußball-Begriffe einbauen“, berichtet Monika Bieber, Koordinatorin der Notunterkunft Haltingen und Mitglied des Willkommenskreises Weil am Rhein. Dieser hatte mit Unterstützung des FV die Flüchtlingsmannschaft im Rahmen seiner „Aktivitäten für Erwachsene“ vor rund einem halben Jahr ins Leben gerufen. Möglich gemacht hatte dies auch der Kontakt der Gruppe zu hiesigen Firmen, von denen etwa Endress und Hauser 30 Fußballausrüstungen für das Projekt sponserte. Neben der Integration sei dabei vor allem der Spaß am Spiel wichtig, betont Bieber. Gebe es in den Unterkünften doch „so viele, die gerne Fußball spielen“. Prinzipiell können diese auch alle am Training teilnehmen. Allerdings sei es bisher noch nicht gelungen, eine Lösung für die Wintermonate zu finden, berichtet sie bedauernd: „Die Hallen sind alle voll.“ Dennoch zeigt sich Bieber zuversichtlich, rechtzeitig eine geeignete Trainingsmöglichkeit zu finden. Volle Hallen: für Training im Winter ein Problem Zum Freundschaftsspiel mit den „Alten Herren“ kam es durch eine Anfrage von Trainer Schillinger, der die Mannschaft der ehemaligen Aktiven des FV Haltingen sofort zusagte. „Das ist gelebte Integration“, freut sich FV-Vorsitzender Rolf-Dieter Jägle, der die Partie im Rebgarten mit großem Interesse verfolgte.