Weil am Rhein (dab). Stabile Mitgliederzahlen, ein solides finanzielles Fundament und ein Dank engagierter Mitstreiter ansprechendes Angebot, lassen den Schwarzwaldverein Weil am Rhein zuversichtlich in die Zukunft blicken.

Den Erfolg des Programmes verdanke der Verein all jenen, die es zusammengestellt, erarbeitet und ausgeführt hatten, betonte Vorsitzender Hermann Künzig bei der Hauptversammlung am Sonntag im Gemeindehaus St. Peter und Paul. Auf Initiative von Hauptwegewart Rainer Schmiedlin hatten sich bis Ende vergangenen Jahres außerdem fünf Personen bereit erklärt, eine Ausbildung zum zertifizierten Wanderführer zu absolvieren. „Diese Kraftspritze ist für uns erfrischend. Es scheint, als ob wir uns um die Zukunft unserer Ortsgruppe keine Sorgen machen müssen“, freute sich Künzig.

Rückblick: Viel Arbeit bereitete im vergangenen Jahr die Verlängerung des Weinweges von der Altweiler Kirche zum Bahnhof nach Grenzach. Drei Standorte für Schilder mussten verlegt und zwei Standorte neu geschaffen, sowie 33 Wegweiser gewaschen und geändert werden. Reibungslos erfolgte die Übergabe der Wanderwege innerhalb der Gemeinde Efringen-Kirchen von rund 90 Kilometern Wegebetreuung an die Bergwacht Istein.

Im Bereich Friedlingen werden in den kommenden Wochen die fehlenden Wegweisschilder wieder montiert, kündigte Künzig an. Für Eimeldingen, Haltingen und Weil wurde aufgrund der Nordwest-Umfahrung, der Bahngleiserweiterung, der Fußgängerbrücke in Haltingen, und dem Bahnzugang von der Trambrücke zu den Gleisen ein Konzept erarbeitet, und mit der Stadt abgesprochen.

Wanderungen: 2016 sei ein „schönes, erfolgreiches, interessantes und gelungenes Wanderjahr“ gewesen, blickte Wanderwart Hansjörg Aleth zurück. Insgesamt wurden 54 Touren durchgeführt, darunter 48 Wanderungen, an denen sich insgesamt rund 1200 Wanderer beteiligten. Dazu kamen sechs Fahrradtouren in Kooperation mit der IG Velo.

So viel Freude die Touren bereiten, so unglücklich sind aber zuweilen die Umstände: Längst seien nicht mehr alle Gaststätten bereit, Wandergruppen zu bewirten, und im Zuge von Holzarbeiten sind die Wege in Waldgebieten nicht immer begehbar, wie in der Versammlung zu erfahren war.

Abzeichen: Das Wanderleistungsabzeichen für erstmals 15 in einem Jahr absolvierte Wanderungen erhielten Margareta Kuschmann und Doris Purkart. Eine Urkunde für die Teilnahme an 45 Wanderungen bekam Hans Görres.

Ausgezeichnet wurden außerdem Helga Beil für 37 Wanderungen und Antonia Duttenhöfer für 36 Wanderungen.