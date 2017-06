Weil am Rhein Gemeinsam die Selbstheilungskräfte aktivieren

Weil am Rhein. Die Qigong/Taiji-Gruppe des Kampfkunstzentrums Weil am Rhein hat sich in ihren Räumen (Dojo) in der Hinterdorfstraße 24/3 getroffen, um sich dem Thema der Grundstufe des „Nei Yang Gong“ – dem Innen nährenden Qigong (NYG) – zu nähern.

Bis zur Mittagspause standen die Übungen der Grundstufe des NYG auf dem Programm. Zu diesen zählen unter anderem die „Gesunderhaltenden Selbstmassagen“ mit dem Ziel, die Selbstheilungskräfte zu aktivieren, sie sich wieder mehr ins Bewusstsein zu holen, die Leitbahnen (Meridiane) durchlässig zu machen, um die Energie besser fließen zu lassen.

Die Teilnehmer machten Nackenübungen, ebenso Übungen für Augen, Ohren, Nasen sowie Mund- und Gesichtsmassagen.

Durch die Beeinflussung der Sinnesorgane werden auch gleichzeitig die mit ihnen verbundenen Hauptorgane stimuliert. Es gab genügend Zeit, damit sich jeder in seinem Tempo und Atemrhythmus in die einzelne Übung hineinfühlen und sie ausführen konnte.

In der Mittagspause wurde gemeinsam eine leckere „Gazpacho-Suppe“ zubereitet, die man, untermalt mit Gesprächen rund ums Thema, genoss.

Der Nachmittag wurde ganz ruhig, denn die Kursteilnehmer wechselten zu den stillen Übungen der Grundstufe des NYG, die den Namen tragen: „Entspannen und in die Ruhe eintreten, um ein Fundament zu errichten.“ Die Qigong-Freunde nahmen eine entspannte Haltung ein, ließen den Atem zur Ruhe kommen und ihn langsam und kontinuierlich fließen. Auch versuchten sie, alle Gedanken zu einem werden zu lassen.

Mit einer inneren, gedanklichen Übung arbeiteten die Teilnehmer in sechs Abschnitten durch den Körper, um ihn Stück für Stück zu lösen und durchlässig zu machen. Alle, so teilt der Verein mit, hatten viel Spaß und gingen entspannt mit einem Lächeln nach Hause.

