Weil am Rhein Gemeinsam mit den Menschen

Weil am Rhein (dab). Die Katholische Seelsorgeeinheit begrüßte am Sonntag den neuen Kooperator, Pater Daison Thaikkattil, und hieß ihn in der Gemeinschaft herzlich willkommen.

Den Rahmen für die offizielle Einführung von Pater Daison Thaikkattil bot der Gottesdienst. Verbunden war er mit einem Empfang im Anschluss, der am Vormittag in der Kirche in Friedlingen gefeiert wurde. Besucher aus allen drei Pfarrgemeinden, Guter Hirte, St. Maria und St. Peter und Paul, nahmen daran teil.

Ursprünglich stammt der in Indien geborene Pater Daison Thaikkattil aus dem „Dritten Orden des Franziskus“. In Deutschland lebt er seit sieben Jahren und war vor seiner Berufung in die Seelsorgeeinheit Weil am Rhein in Kirchengemeinden in Sinzheim und Klettgau-Wutöschingen tätig.

Es sei ihm ein Anliegen, den Weg des Glaubens nicht alleine zu beschreiten, sondern gemeinsam mit den Menschen zu gehen. „Ich möchte mit und bei den Menschen sein. Das habe ich immer so gehalten, und das werde ich auch hier schaffen“, sagte Pater Daison Thaikkattil. Er freue sich auf die kommende Zeit und dankte für die freundliche Aufnahme in der Seelsorgeeinheit.

Im Pfarrhaus St. Peter und Paul, im Seelsorge-Team und den drei Pfarrgemeinden habe Pater Daison Thaikkattil nun eine neue Heimat gefunden, stellte Pfarrer Gerd Möller fest. „Als Pfarrer freue ich mich, ihn in unserer Mitte begrüßen zu dürfen“, sagte er. Auch schätze er den von Pater Daison Thaikkattils verfolgten Anspruch, seine Aufgabe nicht darin zu sehen, die Kirche retten zu wollen, sondern für die Menschen da zu sein. In letzter Zeit habe es ein Kommen und Gehen gegeben, doch umso größer sei die Dankbarkeit und Freude für die so rasche Besetzung der Position des Kooperators, die bis Ende September noch von Pater Waldemar Janzer ausgefüllt worden war, erklärte Sigrid Fuchs, Vorsitzende des gemeinsamen Pfarrgemeinderats. „Wir sind sehr froh, dass der Wechsel so schnell gegangen ist, ohne eine große Vakanz zu erleben“, meinte sie.