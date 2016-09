Weil am Rhein (sc). Durch sein ehrenamtliches Wirken in vielen Bereichen und auf sozialem Gebiet ist Harald Ermuth, der am Sonntag seinen 90. Geburtstag feiert, ein Vorbild für die Gesellschaft. Durch sein Engagement genießt der Jubilar weit über die Grenzen seiner Heimatstadt hinaus ein hohes Ansehen. Harald Ermuth war ein erfolgreicher Geschäftsmann, langjähriger Vorsitzender des Gewerbevereins und auch einige Jahre Stadtrat der FDP. Die Entwicklung der Innenstadt war ihm stets ein wichtiges Anliegen.

In Freiburg geboren, lebt Harald Ermuth seit seinem vierten Lebensjahr in Weil am Rhein. Er besuchte hier die Kinder- und Grundschule, danach die Handelsschule in Lörrach und schließlich das Wirtschaftsgymnasium in Freiburg. Im Kriegsjahr 1943 wurde seine Ausbildung jäh unterbrochen. Zuerst als Luftwaffenhelfer, dann im Arbeitsdienst und schließlich im Fronteinsatz war der Jubilar. Es folgten Jahre der Gefangenschaft. Ein abenteuerlicher, jedoch missglückter Fluchtversuch brachte ihm Strafarbeit in einem Steinbruch bei Chalon-sur-Saone ein, bis er 1948 aus der Gefangenschaft entlassen wurde. An eine Fortsetzung der Ausbildung war nach der Heimkehr nicht zu denken. So arbeitete Harald Ermuth fortan im elterlichen Betrieb mit, in dem Maßhemden hergestellt wurden.

In dieser Zeit lernte er seine Frau Rosemarie, geborene Reinhardt, kennen. Das Paar heiratete 1958. Mit seiner Frau hat Harald Ermuth 60 Jahre lang „mit viel Liebe, Vertrauen und Toleranz den Berufsalltag, die Familie und die Freizeit gestaltet“. Unlängst ist seine Frau gestorben.

Von ursprünglich 20 Quadratmetern Geschäftsfläche wuchs das Bekleidungsgeschäft im Laufe der Jahre auf über 1000 Quadratmeter. Nach 45 Berufsjahren übergab das Paar sein Geschäft an Thomas Menzer, der den Betrieb erfolgreich weiterführte.

Unternehmerischer Geist, viel Fleiß und Disziplin, dazu Visionen und Gestaltungswille zeichnen Harald Ermuth aus. Neben der täglic)hen Berufsarbeit brachte er sich intensiv im Gewerbeverein ein, in dem er heute noch Mitglied ist. 15 Jahre als Vorsitzender des Gewerbevereins, aber auch später als Mitglied war er maßgeblich an der Entwicklung des Handels und der Innenstadt beteiligt. Auch initiierte er vor vier Jahren ein Bürgerbegehren im Zusammenhang mit den Plänen für ein großes Einkaufszentrum an der Hangkante, weil er dadurch die innerstädtische Entwicklung bedroht sah.

Startschuss für Innenstadt

Als Gemeinderat engagierte sich Ermuth für die städtischen Belange, ebenso wirkte er in der Industrie- und Handelskammer aktiv mit. Auf seinen Antrag hin kam die Bebauung der „Hauptstraße Süd“ zusammen mit der Stadt und der Baugenossenschaft Haltingen-Weil zustande.

Groß ist auch die soziale Verantwortung von Harald Ermuth, der seinerzeit zusammen mit seiner Frau die Patenschaft für eine junge Vietnamesin mit vier Kindern übernahm. Er betreute lange Zeit einen Flüchtling aus Eritrea und unterstütze aktiv seinen Sohn, der in Bukarest eine große Schule für behinderte Kinder mit aufgebaut hat.

Ausgleich fand der Jubilar beim Sport. Im ESV spielte er Feldhandball, beim TV Weil Faustball und betrieb Leichtathletik. Er ist mehrfacher Absolvent des goldenen Sportabzeichens. Skifahren, Schachspielen, Turmspringen oder Tennis in der TG Lonza – mit diesen sportlichen Aktivitäten sorgte Harald Ermuth für einen gesunden Ausgleich zum Berufsleben. Schöne Reisen nach Ägypten, Kenia, Madagaskar, Usbekistan und Island sind in guter Erinnerung. Regelmäßig machte er mit der Familie Ferien an der Nordsee oder in Montegrotto in Italien.

Es gibt kaum einen Verein in Weil am Rhein, bei dem der Jubilar nicht Mitglied oder sogar Ehrenmitglied ist. Den Geburtstag wird er mit seinen drei Kindern und sieben Enkeln feiern. Sein Wunsch für die Zukunft: „So leben, wie ich es mir vorstelle, jeden Tag an die frische Luft gehen können, und vor allem Gesundheit“.