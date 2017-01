Weil am Rhein. Mit einem besonderen Anliegen ist ein wohnsitzloser Mann am Montagnachmittag zum Polizeirevier Weil am Rhein gekommen. Dort erzählte er den Beamten, dass er per Haftbefehl gesucht wird und sich stellen will.

Die Angaben des Mannes wurden daraufhin überprüft und deren Richtigkeit festgestellt, heißt es im Polizeibericht. Gegen den 27-Jährigen bestand tatsächlich ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft München. Der Mann durfte gleich da bleiben und wurde anschließend ins Gefängnis gebracht. Offenbar war der 27-Jährige froh darüber, die frostigen Temperaturen im Freien mit einer warmen Zelle tauschen zu können, so die Polizei.