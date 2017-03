Weil am Rhein Gesuchter Mann wird überprüft

Weil am Rhein. Ein 28-jähriger Georgier ging Bundespolizisten am Mittwochabend am Weiler Autobahngrenzübergang ins Netz. Gleich vier aktuelle Fahndungsnotierungen waren das Ergebnis der Überprüfung des Mannes, heißt es im Polizeibericht. Weil er eine Geldstrafe aus einer Verurteilung wegen Diebstahls nicht bezahlt hatte, suchte die Staatsanwaltschaft in Bielefeld per Vollstreckungshaftbefehl nach ihm. Ebenfalls wegen diverser Diebstahlsdelikte hatten ihn darüber hinaus drei weitere Justizbehörden zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben. Nach Zahlung der noch offenen Geldstrafe in Höhe von 430 Euro und Feststellung seiner aktuellen Anschrift konnte er weiterreisen.