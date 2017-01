Von Dorothee Philipp

Weil am Rhein. „Spielen erwünscht! Nicht mehr als 20 Personen gleichzeitig! Nicht auf das gelbe Geländer klettern!“ – Wenn man in die neue Ausstellung in der Vitra Gallery eingetreten ist und sich seiner Schuhe entledigt hat, sind dem Spieltrieb (fast) keine Grenzen gesetzt: Die bonbonfarbene Landschaft aus recyceltem Schaumstoff mit ihren klaren Kanten, Kuben und Kreisformen lädt ein, den eigenen Entdeckertrieb auszuleben.

Wie geht es hinter dem rosabunten „Slide Tower“ weiter? Wie weit komme ich auf der doch beträchtlich schiefen Ebene des „Flying Saucer“? Wie lümmelt es sich am bequemsten auf der Stufenlandschaft „Steps“? Wie sitzt man auf diesen sechseckigen Hockern ohne Lehne? Klar ist schon beim ersten Schritt in diese Spielwelt: Sie macht Laune, entspannt, bringt ein lässiges Feeling rüber. Das Kind im Erwachsenen, die Lust am Herumspinnen erwacht.

Was hat die Macher des Vitra Design Museums dazu bewogen, dieses Gemeinschaftsprojekt des Architekturkollektivs „Assemble“, des Künstlers Simon Terrill und des Royal Institute of British Architects (RIBA) nach Weil am Rhein zu holen? Der Ausstellungstitel „The Brutalist Playground“ bringt uns auf die Fährte. Die Stilrichtung des Brutalismus, entstanden im Großbritannien der Nachkriegszeit, setzte auf eine kompromisslose Formensprache, die eine formale Lesbarkeit des Grundrisses, die klare Zurschaustellung der Konstruktion und das Bekenntnis zum verwendeten Material beinhaltet.

Da sind zum einen die Gebäude, wie die Smithdon High School der Architekten Peter und Allison Smithson in Hunstanton (Norfolk) oder die Wohnblöcke von Churchill Gardens in London, da sind aber auch die Spielplätze, die zu dieser Architektur gehören und ihre Prämissen eins zu eins widerspiegeln: Auch hier klare Formen, ein unverstelltes Bild des verwendeten Materials, nämlich hauptsächlich Beton, eine leichte Lesbarkeit und Erlebbarkeit des Grundrisses. Wenn eine marode, enge Umgebung krank macht, sind große Freiflächen und klare Linien etwas, was der Gesundheit dient, kann man aus einem Werbeposter für die neue Architektur ableiten.

Die Epoche des Brutalismus, die durch Le Corbusier einen weiteren prominenten Vertreter hat, rückt nach einer kritischen Distanzierung in den späten 1980er und 1990er Jahren jetzt wieder in den Blickpunkt, da etliche der damals entstandenen Bauten inzwischen vom Abriss bedroht oder durch An- und Umbauten entstellt sind. Genau hier setzt die Ausstellung an, wie Museumsdirektor Mateo Kries bei der Eröffnung betonte. Dabei gehe es nicht nur um die Architektur, sondern auch um das gesellschaftliche Umfeld, das sie reflektiert. Das Vitra Design Museum wolle eben nicht nur Geschichte und Trends des Designs zeigen, sondern auch eine Plattform bieten für die zeitgenössische Annäherung an die gesellschaftlichen Impulse, die solche Strömungen wie den Brutalismus generiert haben.

Zugegeben: man spielt unbeschwerter auf diesen Schaumstoff-Landschaften, die optisch an farbigen Waschbeton erinnern, aber haptisch natürlich wesentlich gefälliger sind. Doch die in einem Videostream an die Wand projizierten Originalaufnahmen zeigen, dass auch auf den betonharten Prototypen Kinder mit Lust und Wonne herumtoben.

Dass das Museum in Weil am Rhein eine wichtige Adresse für derlei Ansätze ist, zeigte auch die Eröffnung der Ausstellung: Alle beteiligten Parteien waren vertreten, Marie Bak Mortensen, die Leiterin der RIBA Architecture Gallery, Jane Hall von Assemble und der Künstler Simon Terrill. Und alle betonten, was für eine Ehre es sei, diese Ausstellung auch hier zu zeigen. Terrill verwies darauf, dass Brutalismus ein Stil mit vielen Narrativen ist: nicht nur architektonisch, sondern auch von den Geschichten her zu begreifen, die ihn generiert haben. Und Jane Hall meinte: „Wir haben hier sehr ernsthaft gespielt“. n „The Brutalist Playground“Vitra Design Museum, Gallery (neben dem Hauptbau), Weil am Rhein, Charles-Eames-Str. 2, bis 16. April täglich 10 bis 18 Uhr. www.design-museum.de