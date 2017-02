Der McDonald’s Fußballcup glänzt, die jungen Kicker stehen in den Startlöchern. An diesem Wochenende geht es los. Eine Menge Vorbereitung steckt in dem Turnier des SV Weil.

Weil am Rhein (mcf). Daher ist das Organisationsteam um die Turnierleiter Olli Meier, Bernd Schleith und Dominik Kiesewetter seit Monaten im Einsatz. Marco Fraune wollte von Dominik Kiesewetter wissen, ob angestoßen werden kann.

Wie groß ist die Vorfreude, dass das Turnier am Wochenende startet?

Was ist noch zu erledigen?

Am Freitagnachmittag steht sogar noch ein Blitzturnier an. Wie kommt es dazu?

Welche Unwägbarkeiten bestehen eigentlich noch bei der Umsetzung?

Und welche Probleme haben Sie bereits lösen können?

80 Helfer für das Turnier und 60 Gastfamilien für die Teammitglieder sind nur zwei wichtige Fakten. Welche Zahlen beeindrucken Sie persönlich darüber hinaus am meisten?

Neben den puren Zahlen spielt auch das Zwischenmenschliche eine große Rolle. Welche Geschichten schreibt solch ein Turnier für Nachwuchskicker?

Natürlich ist auch der Wettbewerbscharakter nicht zu vernachlässigen. Welches Team ist Ihr persönlicher Titelkandidat?

Haben Interessierte noch die Möglichkeit, Karten zu ergattern?

Die Anspannung, aber auch die Vorfreude steigt von Tag zu Tag. Vergangene Woche war die letzte Sitzung des Orga-Teams, heute Abend ist Elternabend der Gasteltern, und am Donnerstag reist bereits Chelsea an. Wir haben ein sehr interessantes und ausgeglichenes Teilnehmerfeld, und die Vorfreude auf ein schönes Fußballwochenende ist bei allen spürbar.

Wir befinden uns in den letzten Feinabstimmungen. Das Turnierheft muss gedruckt werden, Sponsoren werden eingeladen, der Aufbau koordiniert und die letzten Abstimmungen mit den Vereinen laufen aktuell.

Der FC Chelsea kam vergangenes Jahr auf uns zu und fragte nach einer früheren Anreise an – und der Möglichkeit, am Freitag ein Testspiel zu absolvieren. Dies hat sich dann schnell unter den Trainern herumgesprochen, und die Trainer von Dortmund, Leverkusen und Basel teilten diesen Wunsch. Wir haben dies bei der Planung der Anreise berücksichtigt und haben mit dem FV Lörrach-Brombach einen starken Partner, der uns das Turnier am Freitagabend organisiert.

Was wir vorab planen und vorhersehen können, haben wir berücksichtigt. Ab jetzt hängt das Gelingen des Turniers einerseits von den Planungen ab, aber natürlich auch von Faktoren, die wir nicht beeinflussen können. Das Wetter könnte uns zum Beispiel bei der Anreise der Teams sowohl mit dem Bus, der Bahn oder dem Flugzeug noch Probleme machen.

In der Planung einer solch großen Veranstaltung haben wir immer wieder Probleme zu lösen wie zum Beispiel die Finanzierung, die Unterbringung der Teams oder auch die Organisation der Anreise. Wir haben jedoch ein eingespieltes Team und ein gutes Netzwerk, so dass wir unsere Probleme in der Regel gelöst bekommen.

Wir haben am Wochenende wieder rund 2000 Zuschauer in der Halle, wir geben rund 750 Essen am Wochenende an die Spieler und Trainer heraus und haben rund 500 Jugendspieler aus sieben Nationen zu Gast. Die Dimensionen sind für uns als Veranstalter schon eine große Nummer und bringen auch viel Verantwortung mit sich. Wir organisieren mit der Qualifikation ein Turnier für rund 2000 Jugendspieler, sowohl mit einem starken regionalen Bezug wie auch dem Sprung über die Grenzen in die Schweiz und nach Frankreich. Wir leben mit unserem Turnier den Grundgedanken von Europa, was uns alle auch stolz macht.

Neben Bekanntschaften, die sowohl die Spieler wie auch die Trainer machen, sind insbesondere die Erfahrung für die Spieler, bei Gasteltern zu übernachten, sicher eine große Bereicherung. Die Gasteltern und deren Kinder können sich mit den Spielern der Profivereine austauschen. Jedoch ist auch der Besuch für die Jungs der Clubs aus dem nichtdeutschsprachigen Raum unseres Turniers laut Berichten der Trainer eine wichtige und nützliche Erfahrung auf deren Weg. Insbesondere unsere tolle Lage im Dreiländereck und die Nähe der Länder zueinander sind zum Beispiel für die Jungs aus London immer wieder beeindruckend.

Borussia Dortmund hat im vergangenen Jahr beide Turniere für sich entschieden, so dass diese auch diesem Jahr zum Favoritenkreis gehören. Mit dem FC Barcelona ist aufgrund der hohen individuellen Klasse immer zu rechnen. Mit Leverkusen, Paris, Chelsea, Salzburg oder auch Basel sind jedoch zahlreiche weitere Topteams am Start, so dass eine Prognose schwer ist.

Der Kartenvorverkauf läuft seit drei Wochen über unsere Webseite. Einige wenige Karten haben wir noch, eine Tageskasse wird es aller Voraussicht nach nicht geben.