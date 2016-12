Weil am Rhein. Von sechs afghanischen Familien in der Gemeinschaftsunterkunft in Alt-Weil haben bereits fünf eine Ablehnung ihres Asylantrags erhalten. „Das führt zu einer schwierigen Stimmung und zu großer Verunsicherung“, berichtete Heimleiterin Dagmar Fük-Baumann. Bei einem von Stefan Walzer initiierten Zusammentreffen mit dem Grünen-Landtagsabgeordneten Josha Frey haben betroffene Familien gestern auf ihre Lage aufmerksam gemacht. Unterstützung erhielten sie vom Willkommenskreis Weil am Rhein, dessen Vertreter die Sorgen der Asylbewerber spüren.

Angelika Landes schilderte von Kindern, die schreckliche Bilder zeichnen, auf denen Bomben aus Flugzeugen fallen. Marianne Groß fällt es schwer, sich vorstellen zu müssen, dass die aufgeweckten Kinder zurück nach Afghanistan oder den Irak müssen. Und Füg-Baumann weiß um Familien, die angesichts der drohenden Abschiebung voller Sorge sind. Dass in deren Herkunftsland weiterhin die Waffen nicht schweigen und das Leben in Gefahr ist, machten einige der in Weil am Rhein lebenden Afghanen dann deutlich, die sich vor allem für ihren Nachwuchs eine Perspektive ohne Krieg und mit Schulbildung erhoffen.

„Jeder einzelne Fall kann die Gruppe beunruhigen“, verwies Frey darauf, dass er schon mit verschiedenen Familien seit einigen Monaten in Kontakt sei. Zugleich dämpfte der Landtagsabgeordnete bei dem gestrigen Austausch die Erwartungen. „Landesregierungen können nur in ganz wenigen Ausnahmefällen intervenieren.“ Bei einem solchen in der vergangenen Woche, als ein christlicher Afghane kurzfristig nicht in sein Herkunftsland abgeschoben wurde, seien „einige Schwächen“ des Systems deutlich geworden. So sei die für Asylanträge maßgebende letzte Lagebeurteilung aus Afghanistan ein Jahr alt. „Die Situation hat sich innerhalb des letzten Jahres massiv verändert.“ Daher habe man durchgesetzt, dass eine neue Beurteilung erfolgt, die für die Bundesregierung maßgebend sein soll.

115 000 von Afghanen gestellte Asylanträge gebe es, laut Frey müssen aber davon nun 12 500 Menschen „zur Ausweisung zur Verfügung stehen“. Freiwillige Rückkehr habe Priorität, erinnerte er die Weiler Afghanen an eine damit verbundene Reisekostenübernahme sowie an ein Startkapital von 500 Euro für jeden Erwachsenen und 250 Euro für jedes Kind. Die Argumentation der Bundesregierung, die Frey nicht teilt, sei, dass es in Afghanistan manche Regionen gebe, die sicher seien. Daher erinnerte der Grünen-Abgeordnete daran, dass sich die Asylbewerber bei Antragsablehnung einen Anwalt nehmen können und klagen dürften. In Weil werde von dem Recht auch Gebrauch gemacht, berichtete Heimleiterin Füg-Baumann. Doch: „Die Rechtsanwälte sind bis Oberkante belegt.“ Bis nach Waldshut sei die Suche ausgeweitet worden.

Für Frey steht nicht nur fest, dass die Lage in Afghanistan für die Flüchtlinge nicht sicher ist. Auch brauche Deutschland dringend ein Einwanderungsgesetz. Schließlich würden neue Fachkräfte benötigt. Erst einmal machte er den Flüchtlingen aber nicht zu große Hoffnungen. „Wir können nur schauen, das Schlimmste in Einzelfällen zu verhindern.“

Von Seiten des Willkommenskreises wird befürchtet, dass die Bundestagswahl im Jahr 2017 eine zu große Rolle bei der Bewertung einnehmen wird. „Wir haben den Eindruck, dass zunehmend Menschen in Not zwischen die Mühlen des Wahlkampfes geraten“, sagte Marianne Groß. Auch Frey betonte: „Man darf nicht mit Menschen Wahlkampf machen.“

Fatima Jaffari, die seit einem Jahr in Deutschland lebt und als alleinerziehende Mutter sich um das Leben ihrer Kinder Sorgen macht, betonte abschließend: „Wir haben keine Zukunft und keine Chance in Afghanistan.“