Der Tarifverbund Nordwestschweiz (TNW) soll Inhabern eines Schweizer Generalabonnements (GA) für den deutschen Abschnitt des 8er-Trams nach Weil am Rhein günstig ein U-Abo anbieten. Weil am Rhein/Basel. Dies empfiehlt die Basler Regierung, weil das GA dort künftig nicht mehr gelten soll. Anlass für die Empfehlung der Basler Exekutive an den TNW war die Beantwortung einer SP-Interpellation durch Bau- und Verkehrsdirektor Hans-Peter Wessels (SP) am Mittwoch vor dem Großen Rat. Die Regierung halte die grenzüberschreitende Billett- und Tarifsituation schon lange für intransparent und unbefriedigend; der TNW solle diese verbessern. Die derzeitige Gültigkeit des GA auf dem deutschen Tramabschnitt ist laut Wessels nur Gegenstand einer zweijährigen Versuchsphase. Der TNW ende an der Landesgrenze; jenseits davon sei der deutsche Verbund RVL zuständig. Der Anteil GA-Nutzer (inklusive Schweizer Tageskarten) unter den 8er-Passagieren liege bei elf Prozent. Über die Abgeltung an den RVL für Passagiere mit GA, Tageskarten und Halbtax-Abos vom Start 2014 bis 2016 werde noch verhandelt, sagte Wessels weiter. „8er Linie ein Goldesel“ Die Basler Regierung empfehle daher dem TNW, den Inhabern eines GA mit Wohnsitz in der Nordwestschweiz ein Umweltschutzabonnement (U-Abo) zu einem geringen Preis anzubieten. Anders als das GA soll das U-Abo auch in Zukunft auf dem Weiler Tramabschnitt anerkannt werden. Das U-Abo wird gemäß Wessels vom RVL übrigens ohne Kompensation anerkannt. Die Basler Verkehrs-Betriebe (BVB) transportierten die ganze U-Abo-Kundschaft auf dem Weiler Abschnitt auf Kosten des Kantons Basel-Stadt. Der Interpellant forderte die Regierung auf, als Mitträger des TNW doch in dessen Verwaltungsrat selber Einfluss zu nehmen. Angesichts der enormen Passagierzahlen des 8ers sei die Linie wohl ein „Goldesel“. Die Linie wird insbesondere von Einkaufstouristen rege frequentiert, ebenso von Berufspendlern.