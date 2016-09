Weil am Rhein. Gleich zwei bestehende Haftbefehle haben Bundespolizisten am Mittwochnachmittag am Weiler Autobahn-Grenzübergang vollstreckt. Eine Ausschreibung zur Festnahme durch die Staatsanwaltschaft München ergab die Überprüfung eines 30-jährigen Mannes aus Osteuropa, teilte die Bundespolizei gestern mit. Weil er Zahlungskarten und Euroschecks im großen Stil gefälscht hatte, wurde der Mann im Jahr 2009 vom Amtsgericht München zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und drei Monaten verurteilt. Laut Haftbefehl waren hiervon noch 178 Tage zu vollstrecken. Der 30-Jährige wurde festgenommen und in die nächste Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Eine Haftstrafe abwenden konnte ein 31-jähriger Italiener, den die Staatsanwaltschaft Freiburg wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis per Haftbefehl gesucht hatte. Er zahlte die geforderte Geldstrafe in Höhe von 600 Euro.