Auf ein erfolgreiches, abwechslungsreiches Jahr blickte der Vorsitzende des Musikvereins Haltingen, Jürgen Wehrle, bei der 100. Generalversammlung zurück. Die Überraschung des Abends: Der langjährige Dirigent Kai Trimpin will in diesem Jahr sein Amt abgeben, da er sich neu orientieren will (siehe nebenstehenden Bericht).

Weil-Haltingen (sc). Wehrle ließ das vergangene Jahr Revue passieren. Der Musikverein habe sich sowohl in der politischen Gemeinde, als auch in beiden Kirchengemeinden engagiert. Der von Dirigent Kai Trimpin und Dennis Moser organisierte „Rock am Rhy“ sei überaus erfolgreich verlaufen. In diesem Zusammenhang habe der Vorstand über die Bildung eines Fördervereines diskutiert. Diese Idee sei jedoch verworfen worden, da schließlich immer dieselben Aktiven an derartigen Veranstaltungen mitarbeiten würden.

Ein besonderer Höhepunkt stellte der Besuch der Partnerstadt Trebbin dar. Hier gaben die Musiker zwei überaus gelungene Konzerte und präsentierten sich mit einem breiten Repertoire. Schöne Ausflüge ergänzten die Tage in Trebbin. Wehrle dankte dem Dirigenten für seinen Einsatz.

Festhalle In der Neujahrsrede habe Oberbürgermeister Wolfgang Dietz gesagt: „Wir stehen zur Planung und Umsetzung für die Festhalle“. Dieser Satz habe Hoffnung und Freude in ihm geweckt, sagte Jürgen Wehrle. Wünschenswert seien, Transparenz und Informationen, sagte er in Richtung des Ortsvorstehers Michael Gleßner, der ebenfalls an der Generalversammlung teilnahm.

Gleßner stellte den Stand der aktuellen Planung für den Umbau der Festhalle vor. Demnach wird im Jahr 2018 der Betrieb in der Festhalle für etwa zehn Monate nicht möglich sein. Der Ortsvorsteher versprach, den Verein auf dem Laufenden zu halten und gab der Hoffnung Ausdruck, dass durch die baulichen Maßnahmen die Qualität der Festhalle verbessert werden kann. Er lobte die gute Vereinsarbeit.

Jugend Ein besonderer Dank galt der Jugendabteilung mit Mathias Wrobel und Beate Dannmeyer. „Ihr seid die Stütze des Vereins, schön, dass ihr mitmacht und euch einsetzt“, sagte der Vorsitzende. Mathias Wrobel berichtete über die unterschiedlichen Aktivitäten im Jugendbereich wie eine Fahrt mit dem Kanderle, das Plätzchen backen oder das Bowlen.

In Kooperation mit der Musikschule sind 25 Musikschüler ausgebildet worden. Allerdings, sagte Beate Dannmeyer, konnten auf diesem Weg nur zwei Jungmusiker gewonnen werden. Daher wurde entschieden, selbst wieder Blockflötenkurse zu geben.

Kasse Den Kassenstand, der sich „im grünen Bereich befindet“ stellte Michael Lang vor. Der Familientag, die Veranstaltung „Rock am Rhy“ sowie die Jahresfeier seien im finanziellen Bereich durchweg positiv verlaufen, berichtete Lang.

Lars Dietrich und Silvano Nardone gaben als Kassenprüfer grünes Licht für die Entlastung.

Wahlen Für Lars Dietrich wurde Pascal Duttlinger zum neuen Kassenprüfer gewählt.