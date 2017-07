Weil am Rhein Haltingen in Feierlaune

14:13 Alternativer Gipfel beginnt mit Kritik an G20-Gruppe

Hamburg - Mit scharfen Vorwürfen gegen die Staats- und Regierungschefs der Top-Wirtschaftsmächte als den "Kofferträgern des internationalen Kapitals" hat der alternative Gipfel der Kritiker in Hamburg begonnen. Zwei Tage vor dem G20-Gipfel sucht das Treffen nach Alternativen zur aktuellen Politik der G20. Aus Sicht der Organisatoren können die G20 die großen Probleme der Welt wie Klimawandel, Kriege und Hunger nicht lösen. Zu dem Treffen wurden mehr als 1500 Teilnehmer aus 20 Ländern in Hamburgs Kulturfabrik Kampnagel erwartet.

13:53 Kind bringt Weltkriegsbombe in Kita

Darmstadt - Ein Kind hat eine Weltkriegsbombe in eine Darmstädter Kita mitgebracht. Daraufhin wurde der Kindergarten wegen Sprengstoffalarms evakuiert. Laut Polizeibericht hatte das Kind bei einem Waldspaziergang eine Stabbrandbombe gefunden und diese in den Kindergarten gebracht. Der Kampfmittelräumdienst transportierte den Sprengkörper schließlich ab.

13:51 Der Wohnungsmangel erreicht die Mittelschicht

Berlin - In Deutschland werden so viele Wohnungen gebaut wie seit der Jahrtausendwende nicht mehr - gebraucht würden aber noch viel mehr. In dieser Einschätzung sind sich Immobilienwirtschaft und Bundesregierung einig. Der Bundesverband der deutschen Wohnungs- und Immobilienunternehmen stellte Berechnungen vor, nach denen seit 2009 eine Million Wohnungen zu wenig gebaut wurden. Nach Einschätzung der Bundesregierung wird dennoch immer noch zu wenig gebaut, um die aktuellen Probleme auf dem Wohnungsmarkt zu lösen. Das Kabinett beschloss heute einen entsprechenden Bericht.

12:55 Staatsakt mit Pandas in Berlin - Debatte um Millionenkosten

Berlin - Nach der für den Nachmittag erwarteten Eröffnung der Panda-Anlage im Berliner Zoo mit Angela Merkel und dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping sind die Bären von morgen an für Besucher zu sehen. China leiht dem Tierpark das Weibchen Meng Meng und das Männchen Jiao Qing zunächst für 15 Jahre. Damit ist der Berliner Zoo derzeit bundesweit der einzige, der Riesenpandas zeigt. Der Zoo rechnet mit großem Besucherinteresse, nennt aber bisher keine Zahlen. Tierschützer hätten die Millionenausgaben für die raren Bären gern an anderer Stelle eingesetzt gesehen.

12:51 Achtjähriger erschossen - Großvater unter Verdacht

Vogtareuth - Ein Achtjähriger ist in Vogtareuth im Landkreis Rosenheim erschossen worden - dringend tatverdächtig ist sein Großvater. Der 79-Jährige wurde lebensgefährlich verletzt in einem nahe gelegenen Waldstück gefunden, wie die Polizei mitteilte. Der Senior kam in eine Klinik. Angehörige hatten am Vormittag den Notruf verständigt. Das Kind wurde zwar noch in ein Krankenhaus gebracht, dort starb der Junge allerdings. Weitere Details waren zunächst unklar.