Weil am Rhein-Haltingen. Die Sängerinnen und Sänger laden am kommenden Sonntag, 18. September, ab 11 Uhr zum traditionellen Winzerfest rund um die „Alte Trotte“ nach Haltingen ein. Dort im Oberdorf sollen die Gäste bis 22 Uhr beim 87. Winzerfest auf dem Anwesen Walliser/Gehrmann in der Großen Gaß 29 schöne, angenehme Stunden erleben. In den liebevoll hergerichteten Schenken und dem überdachten Hof gibt es unter anderem neuen Wein, Suppenfleisch sowie Speck- und Schmalzbrote. Zudem bieten die Sängerinnen Kaffee und hausgemachte Kuchen und Torten an. Zur Unterhaltung spielen zum Frühschoppenkonzert um 11.30 Uhr der Musikverein Haltingen unter der Leitung von Kai Trimpin und um 16.30 Uhr der Eisenbahner Musikverein Weil am Rhein mit den Wollbacher Dilettanten unter der Leitung von Werner Lehmann. Zwischendurch wird der Männerchor mit fröhlichen Liedern von Wein, Weib und Gesang als Winzerchor auftreten.