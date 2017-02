Der Gastredner beim 15. Weiler Wirtschaftstreffen, Hans-Jörg Vetter (64), war von 2009 bis November 2016 Vorsitzender der Landesbank Baden-Württemberg, der sechstgrößten Bank in Deutschland mit einem Bilanzvolumen von 234 Milliarden Euro. Er hatte laut Oberbürgermeister Wolfgang Dietz sein Amt mitten in der Finanzkrise übernommen, sanierte die Landesbank und führte sie „mit sicherer Hand durch eine von Umbrüchen in der Finanzwelt gekennzeichnete Zeit“.

Dietz, der seit 2009 neuer ehrenamtlicher Vorsitzender der Verbandsversammlung des Sparkassenverbands Baden-Württemberg ist, kennt Vetter seit vielen Jahren und bezeichnete ihn als einen „geerdeten“ Banker, der nicht die Öffentlichkeit sucht, der aber sehr kompetent die komplexe Finanzwelt vermitteln könne. Zudem könne er mit seinem Beurteilungsvermögen und durch seine vielfältigen Tätigkeiten wie zum Beispiel in Beiräten großer Unternehmen auch einen Blick über die Landesgrenzen werfen, allen voran nach Großbritannien und in die USA. sif