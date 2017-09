Weil am Rhein Harmonika-Club tischt auf

Zu den traditionellen Herbst- und Winzerfesten gehört inzwischen auch die Veranstaltung „Musik und Metzgete“ (MuMe).

Weil am Rhein-Haltingen. Der Harmonika-Club Haltingen lädt für Sonntag, 22. Oktober, zum dritten Mal zu diesem Ereignis in die Festhalle nach Haltingen ein. Zu einem wahren Besuchermagnet hat sich die Veranstaltung entwickelt, die auf Initiative des früheren Vorsitzenden Kurt Gutmann in Zusammenarbeit mit Wolfgang Hagin ins Leben gerufen wurde. Dabei ist das Konzept aufgegangen, bestätigt der neue Vorsitzende Norbert Höllstin.

„Zu den herzhaften Schmankerln aus der Küche werden Akkordeonklänge von der Bühne serviert“, erklärt Höllstin. Auf den Teller kommen dabei typische Metzgete-Gerichte wie Blut- und Leberwurst, Kesseli­fleisch, Schlachtplatte und Sauerkraut. Wer noch Appetit auf einen Nachtisch bekommt, hat die Auswahl von einem reichhaltigen Buffet an selbst gemachten Kuchen und Torten.

Für die musikalische Unterhaltung sorgen in diesem Jahr das Harmonika-Orchester Endenburg-Sallneck unter der Leitung von Wilhelm von Dungen, das Senioren-Orchester des Harmonika-Orchester Maulburg unter der Leitung von Harald Lobenstein und das Harmonika-Orchester Öflingen unter der Stabführung von Thomas Bürgin.

Musik und Metzgete beginnt am 22. Oktober um 11.30 Uhr, das Ende der Veranstaltung ist für 18 Uhr vorgesehen.