Weil am Rhein-Haltingen. Wenn am 1. April das Jahreskonzert des Harmonika-Clubs Haltingen über die Bühne geht, wird in diesem Jahr eine neue Komposition uraufgeführt. In bewährter Weise treten zunächst die Nachwuchsmusikanten zur Eröffnung des Konzerts auf.

Unter der Leitung von Thomas Otto präsentieren die Musikschüler, was sie in den vergangenen Monaten gelernt und eingeübt haben. Fester Bestandteil des Jahreskonzerts ist auch der Senioren-Spielring. Seit 22 Jahren steht Hans Zimmermann an der Spitze dieser Formation. Die Spielgemeinschaft des Harmonika-Clubs und des Akkordeon-Orchesters Lörrach wird den zweiten Teil des Abends bestreiten. Das Akkordeon-Orchester Lörrach wurde bereits 1927 gegründet und blickt somit in diesem Jahr auf eine 90-jährige Geschichte zurück.

Höhepunkt beim Jahreskonzert wird die Uraufführung eines Werks sein. In enger Zusammenarbeit mit dem Komponisten wurde das Stück in den vergangenen Monaten einstudiert. Die Jahresfeier des Harmonika-Clubs Haltingen findet am Samstag, 1. April, ab 20 Uhr in der Festhalle Haltingen statt. Einlass ist ab 19 Uhr, der Eintritt ist frei.

Weitere Konzerte sind am 8. April in der Alten Halle in Lörrach-Haagen und am Ostermontag, 17. April, um 10.30 Uhr im Kursaal Bad Bellingen.