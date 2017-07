Weil am Rhein Harms kritisiert verschiedene Tempozonen

Weil am Rhein (sif). Thomas Harms (FDP/Freie Bürger) stört sich an den auf der 4,2 Kilometer langen Hauptstraße geltenden verschiedenen Tempozonen von 20, 30 und 50 Stundenkilometern. „Kann man hier denn nicht eine einheitliche Regelung mit Tempo 30 schaffen?“ wollte er im Bauausschuss wissen.

Der Erste Bürgermeister Christoph Huber weiß um die Problematik, wie er verdeutlichte. „Ich habe in der zurückliegenden Verkehrsschau einen Vorstoß unternommen und vom Läublinpark bis zur Sparkasse Tempo 30 angeregt“, sagte er. Doch die Kommission hätte dies abgelehnt, weil laut Polizei dieser Hauptstraßen-Abschnitt kein Unfallschwerpunkte sei. Außerdem liege kein Altenheim oder ein Kindergarten an der Hauptstraße, was eine Ausnahmeregelung rechtfertigen würde.

Die Stadt jedenfalls könne eine geänderte Tempo-Regelung nicht von sich aus anordnen. „Denn grundsätzlich gilt laut Straßenverkehrsordnung Tempo 50 auf den innerörtlichen Straßen“, sagte Huber mit dem Hinweis, das Thema erneut bei der nächsten Verkehrsschau im Oktober vorzubringen.