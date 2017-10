Weil am Rhein Heimatverein feiert seinen 50. Geburtstag

Weil am Rhein. Ein öffentlicher Festakt zum 50-jährigen Bestehen des Vereins für Heimatgeschichte und Volkskunde Weil am Rhein findet am Mittwoch, 11. Oktober, 19 Uhr, im großen Saal im Haus der Volksbildung statt. Den Festvortrag hält Prof. Dr. Thomas Schnabel, Direktor des Hauses der Geschichte Baden-Württemberg in Stuttgart, zum Thema: „Mein Land hat viele kleine Städte – Vielfalt als Stärke Baden-Württembergs“.

Am Ende des 18. Jahrhunderts gab es auf dem Gebiet des heutigen Landes Baden-Württemberg mehr als 250 verschiedene Territorien. In Zeiten der napoleonischen Machtpolitik und später dann des Nationalismus wurde diese Zersplitterung als Schwäche empfunden, heißt es in der Ankündigung. Nach zwei katastrophalen Weltkriegen und dem Zusammenschluss von Baden und Württemberg wird diese bis heute nachwirkende Vielfalt als Stärke des Landes in vielerlei Hinsicht empfunden. Der Vortrag will dieser Stärke der Vielfalt in der Einheit in den letzten 200 Jahren nachgehen, heißt es in der Ankündigung. Nach dem Festakt ist ein kleiner Stehempfang.