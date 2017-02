Weil am Rhein (sif). Sein Name steht für jahrzehntelanges ehrenamtliches Engagement, konstruktives Wirken in vielen Ämtern des Badischen Turner-Bundes und des Badischen Sportbundes, ebenso für stete Verlässlichkeit, Kompetenz und Begeisterungsfähigkeit. Karl-Friedrich Müller, früherer Personalleiter der Stadt Weil am Rhein, langjähriger Oberturnwart des ESV, Chef des Markgräfler Hochrhein-Turngaus, umsichtiger Schatzmeister der Sportverbände und einiges mehr wird am heutigen Freitag 75 Jahre alt. Er will an seinem Ehrentag kein großes Aufhebens und ist deshalb mit seiner Frau Brigitte verreist.

Als ein „herausragendes Beispiel für jahrzehntelanges ehrenamtliches Wirken“ würdigt der Badische Turner-Bund Karl-Friedrich Müller, der auch ein Musterbeispiel dafür ist, wie man berufliches Wirken in verantwortungsvoller Position und vielfältigen ehrenamtlichen Einsatz miteinander verbinden kann. Allerdings weiß er auch: Ohne den Rückhalt seiner Familie, ohne die tatkräftige Unterstützung durch Frau und Tochter hätte er all das nicht leisten und bewirken können. Denn der agile Mann, dessen sportliche Heimat der ESV Weil war und ist, war oft bis zu 24 Stunden pro Woche, vor allem an den Wochenenden, für den Markgräfler Hochrhein-Turngau und die beiden Sportverbände im Einsatz.

„Es hat Spaß gemacht, denn ich habe durch den Sport sehr viel erlebt“, sagt der Jubilar, dessen Sportbegeisterung bis heute geblieben ist. Ob Fußball, Handball oder Rollhockey – Karl-Friedrich Müller lässt sich nach Möglichkeit keine Spiele entgehen. In seinem ereignisreichen Sportlerleben hat er bei seinen Reisen durch ganz Deutschland und einmal auch nach Japan einiges gesehen. „Ich habe viele Menschen kennengelernt und auch viel für meinen Beruf mitgenommen“, blickt er zufrieden zurück.

Die Liste seiner ehrenamtlichen Tätigkeiten, die Karl-Friedrich Müller seit 1958 ausgeführt hat, ist lang. Er übernahm zum Beispiel fast 20 Jahre als Abteilungsleiter Turnen beim ESV und als Oberturnwart Verantwortung, engagierte sich von 1970 bis 1997 im Markgräfler Hochrhein-Turngau, unter anderem als Gaujugendleiter und 15 Jahre als Vorsitzender des Turngaus, war Präsidiumsmitglied in verschiedenen Funktionen beim Badischen Turner-Bund, unter anderem als Schatzmeister und Beiratsvorsitzender, war im Badischen Sportbund unter anderem langjähriger „Finanzminister“ und hat dabei viele Millionen Euro bewegt, als es um Fördermittel für Sportstätten und ähnliches in Baden ging. Und bis heute ist Karl-Friedrich Müller beim BTB noch Mitglied der Präsidialkommission „Finanzen“.

Bei all den vielen Ämtern – dazu gehören auch Tätigkeiten im Kreisjugendring und 22 Jahre als ehrenamtlicher Arbeitsrichter sowie als Mitglied des Stiftungsbeirats der Sparkasse Markgräflerland – war Müller stets die Jugendarbeit ein Herzensanliegen.

Unvergessen sind für ihn die Gau-Kinderturnfeste und die großen Jugendlager in Breisach mit 600 Jugendlichen, die er für den Sportbund mitgeleitet hat. „Wenn ich hinterher in die vielen strahlenden Kindergesichter blickte, war ich stolz“, sagt er.

Beruflich hat Karl-Friedrich Müller, der nach der Mittleren Reife seine Ausbildung bei der Stadtverwaltung für den gehobenen Dienst absolvierte und später zu einem geschätzten Personalleiter (fast 30 Jahre lang) avancierte, bis zu seinem Ausscheiden vor zehn Jahren drei Oberbürgermeister erlebt. Noch bei Bürgermeister Peter Hartmann hatte er sich damals beworben. Stolz ist Müller auf die erfolgreiche Ausbildungsbörse, die aus kleinen Anfängen immer weiter entwickelt wurde, denn diese hatte er mitbegründet und viele Jahre organisiert.

Karl-Friedrich Müller, der für sein beispielhaftes Wirken mit vielen Auszeichnungen bedacht wurde, kann an seinem 75. Geburtstag zufrieden auf ein bewegtes Leben zurückblicken. Langeweile kommt auch im Ruhestand nicht auf, denn er ist zu vielseitig interessiert. Und der Stammtisch der Altstadträte ist für ihn ein fester, gern wahrgenommener Termin.