Weil am Rhein Hochbetrieb beim Fischerfest

Von Ralph Lacher

„Wir sind sehr zufrieden mit der ersten Hälfte unseres Fischerfestes.“ Das sagte gestern Nachmittag die Vorsitzende des Musikvereins Märkt, Birgitta Götzmann.

Weil am Rhein-Märkt. Trotz Terminüberschneidungen mit anderen Großveranstaltungen in Stadt und Region und eher ungewöhnlich kühlem Wetter hatten die Musiker als Veranstalter schon am Samstagabend und auch gestern vom Festgottesdienst an ein volles Festzelt. Und auch heute, Montag, erwarten die Fischerfest-Veranstalter noch einmal großen Zuspruch aufs Festangebot mit Handwerker-Essen, Seniorennachmittag, abendlicher Blasmusik mit dem Musikverein Efringen-Kirchen und Tanz mit „Enjoy“ zum Ausklang.

Am Samstag waren schon zum Bewirtungsbeginn am frühen Abend viele Gäste da, erzählte Brigitta Götzmann. Nicht wenige darunter kamen, um sich „Forellen to go“ abzuholen, also die Märkter Spezialität fürs Abendessen daheim mitzunehmen. Das kenne man so aus den Vorjahren, sagte Brigitta Götzmann.

Die Vorsitzende begrüßte kurz nach 20 Uhr auf der Bühne die Trachtenkapelle Steinenstadt und drunten im sehr gut besetzten Festzelt die Gäste. Diese erlebten ein richtig tolles Blasmusik-Konzert und ließen die Musiker aus dem Markgräflerland nicht ohne Zugaben von der Bühne.

Gestern kamen trotz regnerischen, trüben Wetters schon zum Gottesdienst mit Pfarrer Debus, den Kindergartenkindern und dem Männerchor „Liederkranz“ Eimeldingen sowie einer Abordnung des Musikvereins Märkt viele Gäste. Ab dem späteren Vormittag und dem Frühschoppenkonzert des Musikvereins „Konkorida“ aus Willstätt in der Ortenau herrschte der erhoffte Großandrang beim Fischerfest.

Das Wetter spielte mit, und es konnte ab der Mittagsessenszeit auch an den Garnituren im Freien gesessen werden. „So haben wir uns das gewünscht, dass viele Familien aus dem Dorf und der Umgebung zu uns zum Mittagessen kommen“, sagte Brigitta Götzmann zu ihren Eindrücken vom zweiten Festtag. Am Nachmittag gab es weiter Blasmusik mit den Musikvereinen aus Schlächtenhaus-Hofen und Istein. Und im Bewirtungstrakt des Festzeltes sah man das Bild, das die Veranstalter aus Musikverein und Förderverein (Leitung Rosemarie Zimmermann) schätzen: Eifrig wurden Forellen frittiert oder Würste gegrillt, Getränke eingeschenkt und das Ganze serviert, derweil gleich nebenan die Kuchen- und Tortentheke vor allem am frühen Nachmittag starken Zuspruch fand.

Am Abend spielte wieder die Tanzkapelle „Enjoy“ auf.