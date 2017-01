Weil am Rhein-Märkt (dab). Im Beisein zahlreicher Besucher und bewirtet von den Ortschaftsräten wurde am Samstagnachmittag der Neujahrsempfang im Vereinsraum der Altrheinhalle in Märkt begangen.

Ortsvorsteher Stefan Hofmann erinnerte an Projekte und Ereignisse des zurückliegenden Jahres, und formulierte Ziele für die Zukunft. Beim Neujahrsempfang, an dem die Begegnung und das Gespräch im Mittelpunkt stünden, werde ein Stück Dorfgemeinschaft gepflegt, betonte Hofmann.

Unter den Besuchern waren Hauptamtsleiterin Annette Huber, Eimeldingens Bürgermeister Manfred Merstetter, Pfarrer Jochen Debus und nicht zuletzt auch Neubürger, was Hofmann besonders freute. „Durch ihre Teilnahme zeigen Sie die Verbundenheit mit dem Ort und seinen Menschen.“

Hatte der Neujahrsempfang im Stadtteil vor einigen Jahren noch verhalten begonnen, so fühlen sich mittlerweile immer mehr Bürger von diesem bewusst zwanglos gehaltenen Anlass angesprochen. Der Kreis der Besucher weitet sich über die Ortsteilgrenzen aus. Bei der jüngsten Veranstaltung wurden denn auch Kreis- und Stadträte sowie Fraktionsvorsitzende aus dem Weiler Gemeinderat begrüßt.

Ein volles Dutzend an Neugeborenen wurden in Märkt im vergangenen Jahr willkommen geheißen. Freude, Optimismus und Gelassenheit, Gesundheit, Zufriedenheit, persönliches Wohlergehen, und eine tragfähige Gemeinschaft in der Familie, bei Freunden und Bekannten, im Dorf und in der Stadt, gab Hoffmann den Bürgern als gute Wünsche für das neue Jahr mit auf den Weg und drückte seine Hoffnung auf Verbundenheit und Zusammenhalt aus.

In seinem Rückblick erinnerte er an die Trauer um Hans Rupp, geschätzter und jahrzehntelanger politischer Mandatsträger von Märkt, an die erfolgreiche Suche nach einem Standort für das neue Feuerwehrgerätehaus, sowie an die in Eigenarbeit vorgenommene Renovierung des Jugendraums im ehemaligen Luftschutzbunker der Schule. Er dankte der Stadt für die Unterstützung und den Anliegern für die Toleranz, wenn es bei den Jugendlichen einmal lauter zugehe. Ein lange gehegter Wunsch ging mit der Einweihung der neuen Autobahnbrücke in Erfüllung.

Der Durchgangsverkehr blieb weiterhin ein zentrales Thema für Märkt. Daher sei man auch dankbar für die Geschwindigkeitsmessungen, die das Rechts- und Ordnungsamt durchführe, ebenso für die Kontrolle des ruhenden Verkehrs und die Sicherung der Rettungswege. Die Renovierung der Friedhofskapelle werde in diesem Jahr in Angriff genommen.

Ein Gruß verbunden mit herzlichem Dank ging an Hilde Vollmer, die für die Märkter Störche Sorge trägt, an Lisa Schmidt und Doris Steenblock, die sich um die Blumenbepflanzung im Ort kümmern, und an Ernst Meier und Kurt Windmüller für die Unterstützung bei den Seniorenanlässen.