Weil am Rhein Hommage an Telemann

Weil am Rhein. Vor einem Vierteljahrtausend ist der Komponist Georg Philipp Telemann gestorben: am 25. Juni 1767. In der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts erlebte die Kunstmusik mit ihrem Einzug in bürgerliche Kreise eine neue Blüte. Einer, der diese Entwicklung entscheidend prägte, war Telemann. Als Musikdirektor in Frankfurt und Hamburg komponierte er Werke, die sowohl Kenner als auch Liebhaber europaweit begeisterten. Seine Musik prägte die Repertoires der höfischen, städtischen und kirchlichen Kapellen. Und seine Drucke machten dann seine Musik bis weit über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannt. Für ein oft verkanntes Instrument schuf er unvergessliche Werke, nämlich die Blockflöte.

Das Trio Musica Antiqua Basel mit Tonio Paßlick (Blockflöte), Fridolin Uhlenhut (Violoncello) und Dieter Lämmlin (Cembalo) konzentriert sich in seinem Telemann-Konzert am Sonntag, 17. September, um 17 Uhr in der St. Gallus-Kirche Ötlingen deshalb auf eine vielseitige und exemplarische Auswahl seiner Kompositionen für diese Besetzung. Außerdem begleitet es zwei Kantaten, die von der Sopranistin Almut Teichert-Hailperin gesungen werden. Die Sängerin konzertiert im In- und Ausland und wirkte bei Radio- und Fernsehaufnahmen mit. Seit 1977 unterrichtet sie Gesang an der Musikschule der Schola Cantorum Basiliensis sowie an der Hochschule der Schola Cantorum Basiliensis. Tonio Paßlick wird im Rahmen der Moderation des Konzertes Informationen und Anekdoten zum Leben von Telemann beisteuern.